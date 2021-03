Vacunas condicionadas. Las denuncias por presunto manejo sospechoso de datos personales en los módulos de registro para la vacuna contra el covid-19 se han acrecentado últimamente. Hace días, El DEBATE dio espacio a una denuncia ciudadana sobre los requisitos para inscribirse y poder recibir dicho antígeno en hechos ocurridos en el mercado Humaya, en Culiacán, donde a los adultos mayores, particularmente, les solicitaban datos como la credencial para votar y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Aquí la duda era, según la persona denunciante, por qué si ya hicieron el trámite de manera virtual, les pedían dichos requisitos. Para “aderezar” lo anterior, el diputado federal por el PAN Carlos Castaños Valenzuela sacó un caso similar, en la sindicatura de Costa Rica, y adelantó que su partido interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Castaños Valenzuela fue contundente al calificar a los llamados servidores de la nación como integrantes de un ejército electoral al servicio del partido Movimiento Regeneración Nacional e invitó a Jaime Montes Salas, delegado en el estado de Programas Federales, para aclarar dicha situación.

Cuen, el feminista. Nadie dudaría de la capacidad de la diputada con licencia Jesús Angélica Díaz Quiñónez, con más de 300 iniciativas (unas 40 aprobadas) presentadas ante la actual legislatura, de acuerdo a sus propios números, pero no hay que olvidar que en política la forma es fondo y el hecho de que la legisladora vaya en el primer lugar de diputados plurinominales del Partido Sinaloense ha dado mucho de qué hablar. Y es su derecho justificar su posición (más allá de evocar el adagio de que “alabanza en boca propia es vituperio”) precisamente, con su labor parlamentaria, pero decirse víctima de violencia política en razón de género se sale de todo contexto. Lo mismo pasa con su esposo, el presidente del PAS —que va en primer lugar de la enumeración mencionada— que califica tales señalamientos como misóginos. Por cierto, ayer por la tarde, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa concluyó que no procede la denuncia interpuesta por Angélica Díaz de Cuen contra Julio Cahue Heras, un activista relacionado con Redes Sociales Progresistas, quien acusó a varios diputados, no solo a Angélica, de desempeño irregular de la función pública, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación y firmas de documentos. A su vez, la también secretaria de Activismo Social del PAS lo señaló de ejercer violencia política en su contra.

Extraña prisa. Dicen que llegó “a la carrera”, sin planeación alguna ni anuncio previo de que lo haría. Poco después de las 20:00 horas, Gloria González Burboa se apersonó en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para presentar su registro como candidata a la gubernatura del estado por el Partido del Trabajo. Fue el propio secretario ejecutivo del IEES, Arturo Fajardo Mejía, quien le solicitó la documentación respectiva, quien le expuso a la ahora candidata que se revisarían sus papeles y que, a más tardar el 31 de marzo, se le notificará el resultado. Lo que llama la atención es que arribó a este órgano electoral sin que la acompañara alguna representación del PT. El dirigente estatal, Leobardo Alcántara Martínez, no estuvo presente ni ningún personaje clave de este instituto político. Prácticamente, la otrora diputada priista por el distrito 01, con asiento en El Fuerte y Choix, estuvo solo con algunos colaboradores cercanos. ¿Qué se traerán entre manos los petistas? o ¿qué intenta evitar o lograr la expriista y expanista? ¿Será que ya hay fricciones entre González Burboa y Alcántara Martínez y que ella le quiso ganar el “jalón” antes de que la obligaran a declinar? Ya se sabrá y a lo mejor se trata solo de especulaciones.