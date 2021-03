Pero, ¿qué necesidad? Quizá hubiera sido más apropiado, por las condiciones que actualmente se viven, haber realizado un solo evento para declarar listo el operativo estatal de Semana Santa por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno en todo el estado. Pero no. Casi todos los Gobiernos municipales lo hicieron por separado y, algunos, en fechas diferentes. Ayer, de manera simultánea con el estatal, en Navolato, el de Culiacán lo hizo. Solo queda esperar que, así como es de espectacular el despliegue de los elementos que resguardarán a los sinaloenses, sean los resultados de este operativo. Claro está, toca a la sociedad poner mucho, muchísimo, de su parte para tener un feliz retorno, a pesar de las condiciones en las que se viven hoy en día.

Apertura. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, en su agenda de ayer consideró la apertura de la calle General Ángel Flores, misma que estuvo cerrada en el tramo comprendido entre la avenida Álvaro Obregón y calle Juan Carrasco, misma que el ahora candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, mandó cerrar para minimizar el ingreso de las personas a esta zona del Centro de la ciudad y, con ello, evitar la propagación del covid-19. Sin embargo, esta medida no trajo los resultados que él deseó, pero sí logró conflictuarse con los comerciantes y transportistas que vieron mermadas sus ventas. Tal parece que después de meses de lucha entre los locatarios y el Gobierno municipal, el gobernador decidió darle la razón a estos y mandar el mensaje a Estrada Ferreiro de que estaba equivocado. Y esta equivocación se la “restregaron en la cara” al presidente municipal con licencia con una esfinge que, ayer, un comerciante exhibió durante el acto protocolario que encabezaron las autoridades municipales y estatales y las principales Cámaras Empresariales. El “mono”, que portaba una cartulina que, textualmente, decía “Aquí yace la economía del Centro. Estrada Ferreiro la mató”, llamó la atención de propios y extraños.

Concluye proceso. Con los registros de los candidatos a la gubernatura del estado por parte de Sergio Torres Félix, por Movimiento Ciudadano, y Tomás Saucedo Carreño, del Partido Verde Ecologista de México, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa dio por concluido el proceso de dicho trámite, mismo que feneció el pasado viernes a las 23:59:59 horas, de acuerdo con el calendario electoral. No sobra decir que el común denominador de estos actos fue el “valemadrismo” de todos y cada uno de los pretensos al no cuidar las mínimas medidas sanitarias, como la sana distancia. Basta con ver las fotografías del recuerdo al interior, en las que no solo posaba el recién registrado, su representante de partido, algún familiar y/o colaborador, sino que hasta las autoridades electorales hacían gala de su fotogenia. Según el reglamento exprofeso para tal circunstancia, solo se permitirían cinco personas por candidato, pero en las imágenes aparecían más que esa cantidad. Tampoco está de más señalar el maremágnum de gente en el exterior del edificio del IEES que, incluso, llegó a inundar calles aledañas, no solo el malecón viejo. Se desbordan pasiones, pues.

Deserción. Indudablemente preocupan los datos que el organismo Mexicanos Primero Sinaloa presentó: 127 mil 860 niños y adolescentes están en riesgo de deserción escolar, ya que no están inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 que actualmente está en marcha, aunque de manera virtual. Y es ese uno de los principales motivos, es decir, el hecho de que la pandemia del coronavirus haya obligado a que muchos trámites sean solo virtuales, incluso la enseñanza. Esta información, señala el organismo que preside Gustavo Rojas Ayala, es parte del Informe de Resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020, realizado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De ahí la discusión de si se regresa a las clases presenciales o no, sobre todo por salud mental de los educandos.