La Glorieta

Para la foto. La reapertura de calles en el centro de la ciudad parecía ser una decisión firme del gobernador Quirino Ordaz Coppel tras escuchar por meses el reclamo de los vendedores, pero al parecer solo quedó en buenas intenciones. Pese a que se armó un gran alboroto y fue tema de agenda del mandatario estatal, solo se hicieron los maceteros a un lado de las calles. Para eso no necesitaba ir él ni el alcalde Miguel Ángel González Cervantes. Con esto solamente quedó de manifiesto que pese a estar de licencia en el municipio se sigue haciendo lo que Jesús Estrada Ferreiro dice. En esto último ya empiezan a generarse inconformidades porque había ciudadanos que creían que muchas cosas iban a mejorar al estar fuera Estrada Ferreiro, pero al parecer son ciertos los rumores de que se fue de “a mentiritas” y que es quien sigue despachando. González Cervantes va a estar muy poco tiempo en el cargo, pero el suficiente para hacer cosas en beneficio de la población, no tiene por qué estar bajo las órdenes de Estrada Ferreiro. Por su parte, el gobernador va a quedar muy mal con los comerciantes si no se quita el bloqueo de las calles. Los maceteros, de acuerdo a muchos ciudadanos, dan una mala imagen, además de que son un riesgo para los automovilistas.

Justicia ciega y dependencias sin razón de ser. Sigue la Fiscalía General del Estado sin dar respuesta en las desapariciones de personas. En este tema, el fiscal general Juan José Ríos Estavillo se excusa en que no es la única dependencia que tiene que ver en el tema y que también están la Comisión Estatal y Federal de Búsqueda. Lo que se le olvida es que él tiene a su cargo los investigadores que deberán hacer las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los desaparecidos, pero han sido muchos los testimonios de que no avanzan en los casos y son las familias de los desaparecidos quienes realizan las búsquedas. Uno de los casos en los que la Fiscalía no ha dado resultados es en el de Javier Ernesto Pulido, pese a ser un menor de edad, en este caso no se ha interpuesto el derecho superior del niño y no se le busca. Lo lamentable es que tampoco los encargados de defender a los menores de edad están alzando la voz y es como si no pasara nada. En estos casos es cuando muchos ciudadanos se cuestionan ¿qué caso tiene que haya un Sipinna, una Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de la Defensa del Menor, una Fiscalía Especializada en Desapariciones y la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas? si ninguna hace nada para dar con el paradero de Neto, mientras su familia se pone en riesgo por andar buscándolo.

Muy desganados. Ya están por llegar los días Santos y a diferencia de otros años hoy se mira un desgano por parte de las autoridades municipales de Culiacán y Navolato en lo que se refiere a los preparativos de los centros recreativos. Por una parte tienen razón, ya que los alcaldes de ambos municipios se oponían a la reapertura de los centros recreativos para evitar aglomeraciones y también un fuerte gasto económico cuando no hay condiciones de las reaperturas de estos espacios por el relajamiento de muchas personas que se rehúsan a usar cubrebocas y guardar la sana distancia. El municipio de Culiacán ya anunció que serán menos de 30 mil personas las que se admitirán en los diversos centros recreativos, lo interesante es conocer cómo le van a hacer para que no ingresen más personas si hay muy pocos elementos de seguridad y de Protección Civil. Ojalá que el Gobierno del Estado cumpla con su parte y les brinde apoyo económico y de seguridad como se comprometió para que abrieran las playas, pero algunos funcionarios dicen hasta no ver no creer. En Navolato hay preocupación porque serán muchas las personas que circularán por las carreteras y algunos conductores se regresarán enojadas al no permitirles la entrada si el sitio a donde van está lleno, son muchas las personas que esperan que la decisión del gobierno estatal de abrir las playas y centros recreativos no sea un grave error.