Sin registros. Son dos partidos de los que participan en el actual proceso electoral 2020-2021 en Sinaloa que se han quedado sin registro en varias alcaldías. Primero se supo del Verde Ecologista de México que, en voz de su dirigente estatal, José Gerardo Ríos Ibarra, lamentó que, por falta de tiempo, los de candidatos a la presidencia municipal de Guasave y Cosalá no fueron posibles. Ahora, el Partido Encuentro Solidario, que lleva como candidato a la gubernatura a Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, reconoció que tampoco logró registrar candidatos en cinco municipios y en dos diputaciones locales, pero no por falta de tiempo, sino simple y sencillamente porque los candidatos “se rajaron” de última hora. Se trata, dijo la presidenta en Sinaloa del PES, de los municipios de Badiraguato, Angostura, Cosalá, Concordia y Salvador Alvarado, así como de los distritos 09 y 24 donde no contarán con candidatos. Habrá que esperar a lo que sigue, pues por lo menos el PVEM ya anunció que pidió una prórroga al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Poco interés. El pasado miércoles 24 de febrero, el regidor Miguel Ángel González Cervantes fue “ungido” como alcalde municipal, luego de que su antecesor, Jesús Estrada Ferreiro, solicitara licencia para separarse de su cargo e ir tras su reelección por este mismo cargo de elección popular. Hubo de pasar más de un mes para que la vacante que González Cervantes fuera ocupada, lo que denota el poco interés por reforzar el área legislativa del Ayuntamiento y las tareas de vigilancia y orden al gobierno municipal en turno. Ayer tomó protesta como tal José Guadalupe Félix Perea quien, de manera temporal, ocupará la silla que deja el ahora presidente municipal. Una situación similar se presentó en el Congreso del Estado cuando los diputados “alborotados” por ser candidatos pidieron licencia sin goce de sueldo, después de varios días fueron nombrados algunos suplentes y otros simplemente se quedaron “frotándose las manos”, pues los propietarios regresaron a sus curules al no lograr sus cometidos.

Reconocimiento. María Martina Beltrán Valenzuela, conocida popularmente como Maty Beltrán, fue reconocida como Mujer Culiacanense 2021 por el Ayuntamiento de Culiacán. La ahomense de nacimiento y culichi por adopción encontró en la defensa de los derechos de las mujeres y otros sectores desprotegidos un apostolado. En la creación del Instituto Sinaloense de las Mujeres tuvo participación al involucrase en las iniciativas que dieron vida a este organismo y lo mismo hizo con el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi). En el pasado proceso de renovación del Ismujeres tuvo a bien inscribirse como aspirante a la presidencia, pero no logró tal cometido y es esa una asignatura pendiente para con ella por parte de la sociedad representada por el Congreso. En su momento, declaró que, de llegar a ocupar dicho cargo, rescataría al Instituto pues este había perdido su sentido. En el 2018, Beltrán Valenzuela fue galardonada con el Premio Estatal al Mérito Social 2018 “Agustina Ramírez”, que otorga cada año el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y, de igual manera, ha recibido muchos reconocimientos a lo largo de su productiva vida. ¡Enhorabuena!

Sol, arena y mar. Las playas de Sinaloa, sobre todo las de Mazatlán y Navolato ya empiezan a dar visos de bonanza. Lucen atiborradas y es impresionante ver cómo los turistas omiten el uso del cubrebocas en cualquier lugar y momento. Ya la Secretaría de Turismo federal dijo que confía en que no se den repuntes de covid-19, mientras que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le apuesta a la conciencia y el buen juicio de sus gobernados para que las cosas no se salgan de su cauce. Ya se verá. Mientras tanto, mañana miércoles llega una remesa de casi 190 mil vacunas anticovid-19 que serán distribuidas en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.