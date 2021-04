Desbloqueados. Al aparecer, en la presentación del comité de campaña de Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador de Sinaloa por Movimiento de Regeneración Nacional, la senadora Imelda Castro Castro dio muestras de que, cuando se trata de “fortalecer” un “proyecto de nación” como el que los morenistas cacarean, la dignidad y el decoro salen sobrando (“operación cicatriz”, le llamó ella). Lo hizo en su momento Luis Guillermo Benítez (Químico) al tomarse una foto con Héctor Melesio Cuen Ojeda y aceptar que le había pedido disculpas; el propio Rubén Rocha “coronó” esta desfachatez al decir que sus discursos contra la UAS y el propio Héctor Melesio Cuen Ojeda se dieron por la efervescencia política de entonces. Pero al ver a Castro Castro sentada, compartiendo la mesa del presídium con el presidente del PAS, debió haber causado cierta aversión a sus legislados. Apenas en enero pasado, ella y el Químico formaron parte de un bloque opositor a la alianza Morena-PAS, cuyas arengas las llevaron a las principales ciudades del estado. “No aceptamos acuerdos ni negociaciones que signifiquen hipotecar el futuro político y electoral de Morena en Sinaloa”, dijo aquel 9 de enero en un evento público de conocido hotel de esta ciudad capital, donde se pronunciaron, también, por el manejo político de la UAS por parte del PAS… y resulta que, ahora, la oriunda de Sinaloa municipio formará parte de esa aleación que criticaba. Falta ver qué pasará con los demás integrantes de aquel bloque. ¿Será que también los “desbloquearon”?

Descoordinación. Tal parece que las autoridades encargadas de coordinar la llegada, distribución y aplicación de las vacunas contra el covid-19 en Sinaloa andan más descoordinadas que un bailable de alumnos de un jardín de niños. Al grado tal que el delegado de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, no quiso responder las llamadas que este rotativo le hizo varias veces ayer para conocer, de su voz, la fecha exacta del arribo de esas casi 190 mil dosis a Culiacán (el municipio que no ha salido del color rojo del semáforo epidemiológico), Mazatlán y Escuinapa, que inicialmente dijo que sería ayer. Los adultos mayores de esta ciudad capital y de Escuinapa se quedarán esperando quién sabe hasta cuándo porque, al paso que van, saldrán con que será después de la Semana de Pascua, aunque el secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, haya dicho que no pasaba del fin de semana. Por lo pronto, desde el martes pasado llegaron 20 mil a Mazatlán.

Uso electoral. Y mientras sigue la incertidumbre en cuanto a la llegada de las vacunas, el diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela sigue insistiendo en que a la aplicación de dicho antígeno le están dando un uso electoral. Se refirió al hecho de que a las personas, en este caso adultos mayores, las hacen que se registren dos veces: primero en línea y después in situ, en los módulos instalados por los llamados servidores de la nación, con documentos de identidad en mano. Acusó que son muy pocas las dosis que han llegado, tomando en cuenta que son muchos los candidatos a recibirla en todos los estados de la República mexicana. Tampoco hay claridad, agregó, en cuanto a la logística aplicada y por qué empezaron con algunos municipios y otros no, algo en lo que los medios de comunicación, incluido EL DEBATE, ha sido insistente en demandar. Castaños Valenzuela también reiteró que, como Partido Acción Nacional, al que pertenece, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en la cual, aseguró, presentará evidencias del doble registro de los adultos mayores, uno en la página que exprofeso habilitó el Gobierno federal, y el otro a través de mensajería instantánea de los servidores de la nación.