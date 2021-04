La Glorieta

Con el pie izquierdo. Quien sabe que es impopular, pero no lo quiere reconocer, es Jesús Estrada Ferreiro, quien durante el primer día de campaña tuvo que andar como sombra del candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya para poder recibir aplausos y vivas, porque, como se dice en estos casos, él solo no llena ni un vocho, bueno, podría sólo si se suben sus funcionarios incondicionales. Como inconcebible, califican algunos que se haya atrevido a ir a realizar campaña al centro de la ciudad, en donde es muy poco querido; muchos comerciantes se sienten agraviados y hasta consideran que es quien llevó a muchos a cerrar sus negocios por el cierre de calles. Estrada Ferreiro, quien sí sabe sonreír para las fotos con las que quiere vender su imagen, sigue siendo muy intolerante a las críticas y no puede ocultar ese lado despótico con el que trata a muchas personas. Ayer, de acuerdo con personas del Centro, se hacía acompañar por adultos mayores, lo cual es incongruente porque los expone a contagios, aunque promulga mucho el cuidado. En fin, en estos días se seguirán viendo más contradicciones de este polémico candidato, quien sigue amenazando y despotricando contra los periodistas y contra quien se deje.

Baños de pureza. Arrancaron las campañas, así que durante los próximos días se van a ver a los candidatos a los diversos cargos de elección popular hasta en la sopa. Los que nunca se reían ni se daban baños de pueblos, se ensuciarán los zapatos por las colonias, los parques y en todos los sitios en donde crean que pueden ganar votos. Cambiarán sus lujosos restaurantes por sitios modestos, pero eso solo durante el periodo electoral, porque, de llegar al poder, se olvidarán de esos sectores. Lo que sí se puede ver en esta campaña es que muchos candidatos, con el fin de mostrar su poderío, concentran una gran cantidad de personas. A todos ellos, Margarita Urías Burgos, titular de Sipinna, llama a que, de no ser para escuchar las propuesta de los niños con la intención de hacer leyes o programas que les beneficien, no los utilicen para tomarse fotos o exhibirlos para que les crean el cuento de que se interesan mucho por ellos, cuando ningún político, pese a que algunos estuvieron en lugares claves, se preocupó por exigir que el internet llegara a todos los poblados y con eso evitar que muchos niños perdieran el ciclo escolar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin palabras. Muy calladito está el diputado Pedro Villegas Lobo luego de que le dieron una candidatura plurinominal, ya que es el pase de su regreso al Congreso sin hacer campaña ni andar empleitado con nadie. A muchas personas se les hace extraño que no esté despotricando contra Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien anda muy de cerca con el candidato a gobernador Rubén Rocha Moya. Mal por Villegas Lobo, quien se había ganado la simpatía de muchos sinaloenses que miraban en él a un luchador contra las injusticias, pero todo eso se perdió porque le compraron el silencio. Ahora se ha convertido en un espectador lejano de muchas injusticias que, de acuerdo con militantes de Morena, se han registrado dentro del partido de Morena. Este joven diputado se convirtió en lo que tanto criticaba y juraba que iba a combatir. Así son las mieles del dinero y del poder, sin duda cambian los ideales de algunas personas. Ahora le queda el dicho de calladito te ves más bonito.

Sin dar resultados. Quien sigue sin dar resultados es el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo. Las carpetas de investigación sobre desaparecidos se abultan cada vez más, pero la impunidad no es privativa de este delito, también las carpetas sobre feminicidios, homicidios dolosos, culposos y robo de vehículos se acumulan y están formando montañas. De acuerdo con algunos trabajadores de la Fiscalía, el fiscal se incrementó el sueldo, lo cual es demasiado para el poco desempeño que ha dado. También resulta molesto para quienes tienen años buscando mejoras salariales, sin tener éxito.