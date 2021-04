Vacunas on. Después de una larga espera, por fin ayer se logró iniciar con el programa de vacunación en Culiacán con el que, de acuerdo con las autoridades, se pretende inmunizar a unos 15 mil adultos mayores diariamente. Como era de esperarse, el caos reinó ayer en casi todos los centros de vacunación instalados en esta ciudad capital, pues decenas de personas acudieron con hasta tres horas de anticipación. Por cierto, el que llegó puntual y bien portado fue el candidato a la gubernatura del estado por Morena, Rubén Rocha Moya, al lugar que le fue asignado durante su registro: la escuela primaria Revolución Mexicana, de la colonia Amistad. Luego de haber contraído esta enfermedad en dos ocasiones, el senador con licencia no lo pensó dos veces y se aprestó a recibir dicho antígeno. Eso sí, entró al plantel con algunas personas que le acompañaban, contrario a los representantes de los medios de comunicación, cuyo acceso les fue restringido, algo con lo que quizá no contaba el candidato al momento de enviar su agenda de trabajo de ayer, en la que contempló su vacunación. Es decir, hizo de una acción personal un acto de campaña…. Así cómo, pues.

Cachetada. Y mientras el gobernador Quirino Ordaz Coppel vetó las reformas y adicionales a Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal en Sinaloa bajo el argumento de observaciones en cuanto a la prohibición de los espectáculos de tauromaquia, se ha vuelto todo un espectáculo el rescate del elefante Big Boy, en Guadalajara, y su traslado a esta ciudad capital, donde será hospedado en el zoológico para revisión médica y, luego, instalado en un refugio adecuado. Desde hace días, vía redes sociales, se conoció esta noticia, a cuyo alrededor giran algunos señalamientos de las personas involucradas en este proceso, como el del presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, el culiacanense Ernesto Zazueta Zazueta, sobre aquella ley que propuso, en el 2015, el Partido Verde Ecologista de México. Como se recordará, dicha legislación prohibió el uso de animales en espectáculos, como en circos, pero no previó el destino de más de mil 300 animales, entre tigres, elefantes, osos y aves exóticas. De hecho, el propio Zazueta Zazueta ha dicho que, de esa cantidad, la mayor parte ha muerto en deplorables condiciones y muy pocos han sobrevivido, como el caso del paquidermo que será culichi a partir de este día, cuando lo den a conocer, oficialmente, en conferencia de prensa que tendrá lugar, precisamente, en el Zoológico de Culiacán.

De nuevo. Bastaron unas horas para que Pánfilo Díaz Juárez, director de la Unidad de Tránsito y Vialidad, quedara “mal parado” con sus declaraciones de que, en su dependencia, había voluntad de atender las demandas de motociclistas que trabajan con plataformas digitales de reparto de comida. Ayer, de nueva cuenta se manifestaron estos repartidores que se dicen acosados por los agentes viales que no les permiten entregar sus productos pues se estacionan en áreas prohibidas, según las infracciones levantadas. En ambas ocasiones, los quejosos partieron en sus vehículos de dos ruedas desde catedral hasta el Palacio de Gobierno, donde siguen señalando que no hay respuesta a sus peticiones de acordar acciones que no afecten a ambas partes. Afirman que el acoso persiste, y más tratándose de unidades ligeras porque, en el caso de automóviles infractores, acusan, hay más condescendencia. Y sí, sería oportuno y justo buscar un consenso con estos trabajadores que buscan un ingreso económico, único o extra, con este tipo de empleo y en estos tiempos de pandemia, en el que escasean las oportunidades laborales.