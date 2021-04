Circo, maroma y teatro. Vaya espectáculo circense el que se está armando en torno a la adquisición (rescate, dijeron) y traslado del elefante Big Boy a Culiacán. Ayer, integrantes del circo Hermanos Fuentes Gasca y/o Rolex criticaron la postura del activista Arturo Islas Allende de hacerlos ver como los malos de la película al decir que tenían en cautiverio y en pésimas condiciones al paquidermo. En sus redes sociales, los señalados afirmaron que nada de eso es verdad y que el famoso youtuber está utilizando al animal para beneficio económico propio. Desde la tarde-noche del miércoles, Franccesco Calabrace Fuentes y Paola Fuentes postearon, en sus cuentas, que Big Boy solo estuvo sujeto a la cadena por las noches y que durante el día anduvo libre en un espacio de más de tres hectáreas. En su defensa, los artistas aseguraron que Islas Allende intenta lucrar con el rescate de Big Boy y que su rescate sólo fue un teatro armado para la filmación de un documental. No se sabe, aún, quién miente y quién tiene la razón, pero en la conferencia de prensa que organizaron el pasado miércoles, en el Zoológico de Culiacán, el también ambientalista se empezó a quejar de la falta de apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel a ciertos proyectos y, al mismo tiempo, invitaba a ciertos grupos empresariales a sumarse a la manutención del animal con aportaciones económicas y, lo que más llamó la atención, fue la “balconeada” que le dio al secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, quien, a su vez, dijo que el mandatario decía que sí a todo, pero que algunas cosas no se cerraban…

Jaque. Un mensaje en redes sociales puso en jaque a algunos centros de vacunación anticovid en Culiacán, ayer. Y aunque la imagen, que resultó una fake news, incitaba a acudir sin cita, específicamente, a la Facultad de Medicina de la UAS, lo cierto es que esta falsa noticia se dispersó y las personas de la tercera edad acudieron a varios puntos en mención. Dicho post, a la letra decía: “Si gustan traer a sus abuelitos a la Facultad de Medicina a vacunarlos, aunque no tengan cita, hoy pueden hacerlo, se les va a recibir”, e incitaba a “pasar la voz”. Cabe señalar que la publicidad “de boca en boca” también hizo su efecto y de repente los interesados se trasladaban, en masa, adonde les decían que estaba solo. No estaría mal visto que a los adultos mayores que no lleven registro, por alguna razón, los vacunen, siempre y cuando haya condiciones, como que el centro no esté tan concurrido y que se cuente con las dosis suficientes para la jornada del día. Pero no se vale generar incertidumbre y ansiedad entre la población, y menos tratándose de la etapa de vacunación para adultos mayores. Ya la Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa, en su cuenta de Instagram, hizo un llamado a respetar el orden e informó que las y los servidores de la nación siguen llamando a las personas que previamente se registraron y tomaron turno en los centros integradores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin toxicidad. Como lo adelantamos ayer en este espacio, la Comisión Nacional del Agua, en Sinaloa, ya tiene listo el resultado del análisis que hizo al yacimiento de aguas termales del sector norponiente de la ciudad, con el cual concluye que contiene un alto grado de salinidad, por lo que no es apta para consumo humano. Dicha investigación técnica se realizó para tener información fisicoquímica del líquido para vigilar que este no contamine agua superficiales y terráneas. De acuerdo con el director técnico del organismo Cuenca Pacífico-Norte de la Conagua, Ramón López Flores, la temperatura del agua es de unos 67 grados centígrados y, aunque tiene cierto grado de salinidad, no es tóxica y tampoco se encontró materia orgánica biodegradable o bacterias fecales. Incluso, López Flores coincide con la propuesta de crear en el sitio un espacio recreativo, tipo Imala, aunque esta probabilidad tendría que tener una evaluación previa porque, eso sí, dijo, falta analizar el lodo y suelo porque podría existir contenido de metales pesados. Así que todavía se deberá esperar un poco más para ir a embarrase de lodo medicinal, como ya lo hizo la persona que aparece en un video viral, disfrutando las propiedades curativas de dicho fango.