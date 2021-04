Que le sacan. En un claro mensaje al candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que los morenistas “le sacan” a debatir con Mario Zamora Gastélum, candidato a este mismo puesto por la alianza Va por Sinaloa, porque “salieron buenos para criticar y malos para gobernar”. Y es que, como se dio a conocer, la Confederación Patronal Mexicana en Sinaloa ha insistido en organizar un debate entre todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral, a lo que Rocha Moya se ha negado aduciendo que el organismo tiene influencias priistas y panistas. En otro orden de ideas, y de visita en Culiacán —como parte de su gira de trabajo por Sinaloa—, Alito Moreno se refirió al “pleito” entre el Instituto Nacional Electoral y Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador de Guerrero, también por Morena, y sencillamente manifestó su respaldo al Instituto. Finalmente, sobre el reciente caso de intento de notificación (se desconoce, hasta el momento de qué) por parte del INE, al exrector de la UAS, el dirigente del tricolor dijo que está justificando su derrota de manera anticipada y, de alguna manera, culpando al organismo electoral.

Justificación. El candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aclaró los motivos por los que se estacionó en el área designada para el presidente municipal en funciones, a un costado del Palacio Municipal. Luego del revuelo que causó en redes sociales la imagen de su Suburban con propaganda política de sus aspiraciones estacionada en dicho lugar —en el que, según el actual munícipe, Miguel Ángel González Cervantes, ya no se le permitiría a Estrada Ferreiro ocupar—, mediante un boletín aclaró que tuvo que ir al Ayuntamiento a firmar el convenio para cristalizar el proyecto del metrobús en la ciudad, luego de que el secretario Othón Herrera y Cairo Yaraguán le llamara para tal fin. Luego, el primer edil con licencia estuvo en las instalaciones de EL DEBATE de Culiacán, en una visita de cortesía, para saludar al personal y platicar sobre sus pretensiones políticas. En este sentido, se dijo seguro de que ganará las elecciones con un mayor margen de votos que en el 2018, cuando obtuvo la alcaldía de Culiacán, por el respaldo que siente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No entienden. Es lamentable que, a estas alturas, la gente se pase por el arco del triunfo las recomendaciones de las autoridades de salud y se aglomeren, como si el riesgo de contagio no existiera, en espacios públicos. En un recorrido por la Unidad de Servicios Estatales por parte de esta casa editorial, se constató que las personas prefieren realizar sus trámites in situ, antes de realizar cualquier diligencia a través de los servicios digitales que el Gobierno del Estado tiene disponibles. De acuerdo con la información recabada en el lugar, unos mil contribuyentes acuden a este edificio diariamente y que, al iniciar próximamente el pago vehicular y otras obligaciones, esta cantidad ascenderá hasta los 3 mil.

Rumores. No se sabe exactamente cómo y dónde surgió la versión, ni dónde se dio a conocer, pero supuestamente el candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación por el distrito 13, Ivanjov Valenzuela Pérez, renunciaría a este partido para apoyar las campañas de Mario Zamora Gastélum y Faustino Hernández Álvarez, cosa que ayer, en rueda de prensa, desmintió. El expriista aseguró que sigue firme en sus aspiraciones actuales e incluso afirmó que ha recibido muestras de apoyo en ese sentido. De pasadita, Valenzuela Pérez señaló que su contrincante morenista, Jesús Ibarra Ramos, está colocando su propaganda en lugares particulares, como bardas y paredes sin permiso de los propietarios en el distrito 14. Presente en este encuentro con representantes de los medios de comunicación, Gabriela Torres, candidata naranja, también por la decimocuarta demarcación, lamentó la renuncia de Alejo Valenzuela a su instituto político y se refirió a él como un buen amigo.