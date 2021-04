La Glorieta

Sindicatos en apuros. Muy interesante el que los 700 sindicatos que operan en Sinaloa tendrán que implementar las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Cuando el semáforo epidemiológico esté en verde tendrán 17 días hábiles para realizar la actualización de sus directivas, estatutos, reglamentos, celebración de asambleas y la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, de lo contrario, existe el riesgo de la cancelación de sus registros como gremio y la pérdida de la administración de las cuotas en los centros de trabajo. Todo el proceso lo llevará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo que llama la atención es que una de las obligaciones de los sindicatos sea que sus trabajadores conozcan a sus líderes y ojalá que esto se cumpla a cabalidad y se supervise. Algo que ha ocurrido desde hace muchos años en Sinaloa es que, cuando los jornaleros agrícolas llegan al estado se dan cuenta de que pertenecen al sindicato de la CTM, el cual cada semana les descuenta 2 pesos a cada trabajador, lo cual llega a sumar una cantidad importante de recursos a la organización sindical, pero los trabajadores no conocen a los dirigentes ni tampoco obtienen ningún beneficio de pertenecer a este sindicato, ya que si enferman, tienen un accidente laboral o mueren no les dan ningún apoyo.

Uniformes baratos. Los policías municipales deben tener uniformes presentables, buenas armas, patrullas en excelentes condiciones, así como capacitación y salarios competitivos, lo han recomendado diversos especialistas en seguridad pública, pero estas recomendaciones no han sido atendidas por las autoridades municipales; por el contrario, en la actualidad a los agentes les dieron playeras que no rebasan los 200 pesos, botas y tenis baratos con las cuales se lastiman los pies. También, pese a que en Culiacán se registra la mayor cantidad de delitos de alto impacto del estado, solo les dan 60 litros de gasolina, por lo que no acuden a todos lo reportes, sino a los que consideran más importantes, ya que si se acaban la gasolina antes de salir el turno, no podrán ni volver a la base, a menos que abastezcan la gasolina con sus propios recursos. En esta Administración, de Jesús Estrada Ferreiro, están peor, lo dicen agentes. Pero eso sí, ahora en campaña todos los candidatos se comprometen a generarles mejores condiciones de trabajo, pero llegando al poder se olvidan de ello; como Jesús Estrada Ferreiro, que se convirtió en una pesadilla, ya que en esta Administración les quitan el 30 por ciento de sus finiquitos de retiro, pues alegan que esto gastarían los agentes al abogado si demandaran al Ayuntamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Respuesta rápida. Urge que el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa solicite de inmediato protección para los candidatos que han recibido amenazas para que se retiren de la contienda. En el caso del candidato a la presidencia municipal de Escuinapa, por Movimiento Ciudadano, Hugo Enrique Moreno Guzmán, el dirigente estatal del partido, Christian Palacios Apan, considera que las amenazas que recibió es porque es puntero de las encuestas, esto es muy preocupante porque, de ser así, sería un atentado contra la democracia. Aunque las autoridades sinaloenses lo han negado, siempre ha sido un secreto a voces que en elecciones pasadas algunos aspirantes renunciaron por amenazas, las cuales fueron tan intimidantes que prefirieron no denunciar formalmente. En las pasadas elecciones de síndicos del municipio de Culiacán también hubo quienes aseguraron que les pidieron no participar. Uno de los aspirantes de Tepuche fue asesinado.