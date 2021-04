Lluvia. Irónicamente, en medio de la actual sequía que agobia a Sinaloa, al que le está lloviendo sobre mojado es al secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, Evelio Plata Inzunza. Después de que el candidato a gobernador por Morena, Rubén Rocha Moya, lo denunciara ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Estatal para la Atención de Delitos Electorales por supuestamente haber hecho proselitismo a favor de Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza Va por Sinaloa, también a la gubernatura. Ahora, productores de maíz en Navolato lo acusan, junto al candidato a diputado federal por el distrito 03, Víctor Manuel Godoy Angulo, de robar el agua de riego en varias comunidades rurales de dicho municipio. Según la explicación del presidente del módulo de riego Otameto 1-3, Martín Aguilar Armenta, a ellos se les dijo que no sembraran a destiempo como parte del ciclo de siempre primavera-verano y, sin embargo, lo hicieron. Se trata de cultivos en tierras cercanas a la sindicatura de Altata, adonde, explican, el vital líquido no llega a través del sistema de canales debido a que siembras como las de los indiciados las acaparan. Los inconformes amenazaron con sancionar a estos agricultores que no hicieron caso. Y es que el módulo de riego no está de acuerdo en darles agua a quienes no cumplieron con lo acordaron, pues ya tuvieron un cultivo.

En despoblado. Es literalmente eso, un robo en despoblado, lo que están cometiendo personas sin escrúpulos y con una gran necesidad de ingresos económicos, sea como sea, en algunas comunidades de la sindicatura de Sataya, como en El Castillo, El Sanjón y El Molino, las cuales están sin el servicio de agua potable desde hace ya varios días. El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), Fidel Rodríguez, reconoció que en estas instalaciones no tienen vigilancia permanente y que el cerco que protege a la bomba de agua fue vulnerado hace días, por lo que los ladrones lograron robar el cableado eléctrico y algunas piezas de metal. Incluso, esta bomba ya ha sido robada no una ni dos, sino hasta 11 veces en poco tiempo. Se ha comprobado que en el robo de este tipo de material, así como de aluminio, bronce y cobre, siempre o casi siempre resulta que los culpables son personas con alguna adicción a las drogas o al alcohol y que, en su ansiedad, son los principales proveedores de los centros de compraventa de fierro viejo, los cuales, igual que muchos puntos de venta de autopartes, no están regulados formalmente.

Preocupación. Luego de la preocupación que manifestó el organismo Mexicanos Primero Sinaloa, a cargo de Gustavo Rojas Ayala, sobre el crecimiento de la brecha de la desigualdad y exclusión de niñas y niños migrantes en cuanto a la educación en el estado, el candidato a diputado por el distrito 14, abanderado por Morena-PAS, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, aseguró que, de llegar a ocupar dicha curul en el Congreso del Estado, impulsará una política para que las y los estudiantes puedan tener acceso a todas las tecnologías y evitar que abandonen las escuelas. En su visita a las instalaciones de esta casa editorial, donde saludó al personal de algunas áreas, opinó que lo que se requiere actualmente es que la población en edad escolar tenga oportunidades de contar con internet, computadoras, tabletas electrónicas y cualquier dispositivo necesario para adaptarse a las clases virtuales. Mencionó que, según estadísticas, el 30 por ciento de los niños están dejando los estudios por la dificultad económica y que con la situación de la pandemia del covid-19 se ha potencializado.

Buena noticia. Luego de que concluyera el periodo de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 a adultos mayores de 65 años, que fue del 6 al 11 de abril, y de que se fijara el sábado 17 para inmunizar a quienes no alcanzaron dicho plazo, quizá muchas personas se encuentren preocupadas por no haber recibido el antígeno en tiempo y forma. Pero la buena noticia es que, según informa el delegado en Sinaloa de Programas Federales, Jaime Montes Salas, una vez que llegue la primera remesa de la segunda dosis, los “rezagados” podrán acceder a la primera aplicación.