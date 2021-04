El noveno. La declaración de Héctor Melesio Cuen Ojeda sobre los “ataques” que recibió durante el debate pasado de candidatos a la gubernatura, los cuales, dijo, lo convirtieron en el noveno participante y sin derecho a réplica, viene a abonar a la sospecha de que se metió “hasta la cocina” en Movimiento Regeneración Nacional con su partido, el Sinaloense. Y aunque, sin aviso no hay engaño, pues desde el principio explicó que el PAS apoyaría con su estructura a la campaña de Rubén Rocha Moya, la publicidad que usan los activistas en los eventos de campaña solo contiene los colores de dicho instituto político y no de Morena; es decir, tal parece que Rocha Moya es abanderado de ellos y no de Morena, cuyo logo poco o nada figura en dicho material. Una cosa es que se haya sentido aludido, como dirigente partidista y político y que quiera ejercer su derecho a defenderse, pero otra muy diferente es que se victimice y le atribuya dichos señalamientos a su “extraordinario” trabajo como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Violencia? Ya enrumbados por el PAS —o por la UAS, que es lo mismo, dirían algunos críticos—, la diputada Angélica Díaz Quiñónez acusó a la candidata del partido Redes Sociales Progresistas, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, de ejercer violencia política en razón de género, pues esta última, durante su participación en el primer debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la acusó a ella, a su marido, Héctor Melesio Cuen Ojeda, y al propio Rubén Rocha Mora de lo que le pudiera pasar al denunciar cualquier ataque a su integridad física y situación laboral dentro de la UAS, donde actualmente funge como secretaria de Asuntos Académicos en la sección Académicos del Sindicato de esta casa de estudios. Cuando se conoció que Cabrera Peraza iría como candidata a la gubernatura de Sinaloa por RSP, no faltó quien supusiera que dicho paso era pura faramalla, pues ella es —o era— ubicada como operadora de Cuen Ojeda al interior y exterior de la Universidad, pero al sincerarse y decir que fue amenazada, los pensamientos cambian y las muestras de solidaridad de quienes quieren liberar a la Universidad del yugo de los Cuen no se hicieron esperar. Por lo pronto, la defensa de la legisladora pasista se asume infantil, pues Yolanda Yadira es una candidata aún, sin cargo de elección popular. Algo típico de los pasistas.

Nueva modalidad. La nueva modalidad de hacer campaña política es por llamadas a teléfonos celulares. En realidad no es nada nuevo. Es, simplemente, cambio de formato, pues como se sabe, siempre en épocas electorales abunda este tipo de contacto virtual con la sociedad, mediante encuestas en las que omiten candidatos y solo piden votar por unos cuantos. Preguntas tergiversadas y respuestas inducidas, pues. Ahora, candidatos como Roberto Ramsés Cruz Castro, de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 05, está haciendo llegar un “mensaje importante para tu familia”, en el que, desde el número 6679-800679, se escucha: “Este mensaje es importante para tu familia (...) Te habla Roberto Cruz, el Güero Cruz, de Movimiento Ciudadano… ¿Cuántas veces ya votaste por los mismos, la vieja política del PRI y el PAN es igualita a Morena. Diputados que abandonaron a tu familia en plena pandemia… los viejos priistas disfrazados de buenos ciudadanos… basta de la vieja política”. Y en Twitter, Cruz Castro, expanista, también anda muy activo y promueve una encuesta que, a la letra dice: “Basta de cobrarle #interesesAbusivos a los sinaloenses! Que los dueños de la #Coppel hagan videos personales de apoyo a los candidatos del PRI-PAN para diputados y para gobernador de Sinaloa hace que a ti te den más ganas de #Votar: En contra de ellos, a favor de ellos”.

Falta de atención. Que la atención a la violencia y a la consecuente inseguridad pública está relajada, por enfocarse en cuidar todos y cada uno de los actos políticos, a propósito del actual proceso electoral, es un señalamiento delicado. Lo hace el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Independiente, Luis Rosales Zagal, pues, según su criterio, todas las baterías están enfocadas a salvaguardar a los aspirantes y políticos, y se descuida a la ciudadanía en general. De acuerdo con su declaración, durante el tiempo que llevan las campañas, hay varios delitos que han aumentado y, coincidencia o no, es un tema que habrá de analizarse y entenderse sin miramientos.