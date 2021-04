La Glorieta

Reto al gobernador. Líder que contribuyó a la invasión de terrenos de la reserva territorial del Gobierno del Estado ubicada en Aguaruto, reta al gobierno estatal y asegura que no le permitirá intervenir en este predio al cual nombra Valle de Aguaruto, pero que al conformarse como colonia planea ponerle el nombre de un familiar. En un claro reto de este seudolíder, quien de acuerdo a denunciantes vende los terrenos, cartas de posesión y solicita una cuota semanal asegura no ver mal en invadir predios al Gobierno del Estado. En este caso ya existe una denuncia por parte del gobierno estatal por presunto despojo contra quien resulte responsable, pero el actuar de la Fiscalía General del Estado ha resultado lento e ineficiente. Mientras que el personal bajo el mando de Juan José Ríos Estavillo sigue de brazos cruzados, algunas personas se benefician de terrenos que no son suyos. De no actuar en este caso, el gobernador y el fiscal mandarían el mensaje de que cualquier persona puede invadir predios y edificios del gobierno estatal y venderlos con toda impunidad. El seudolíder amenaza a la gente con sacarlos si no cooperan y asegura que es tanto su poder que la Comisión Federal de Electricidad ya les va a poner el servicio y está solicitando cooperaciones para esto.

Simplemente no pueden. Las autoridades preventivas no han podido disminuir los delitos del fuero común y los mismos han ido aumentando en los últimos años y en este no es la excepción. Si bien, es cierto, los homicidios dolosos registran una baja, otros delitos graves como la desaparición forzada se incrementan, así como la violencia familiar. En este año tan solo de febrero a marzo se registró un aumento de más de 900 delitos, lo cual es preocupante. Es muy triste el actuar del secretario estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, que de vez en cuando sale a dar cifras alegres y que siempre afirme desconocer de los sitios en donde los delincuentes realizan bloqueos, del terror que viven muchas familias en la sindicatura de Tepuche, Eldorado, entre otros sitios. Mientras este funcionario y Óscar Guinto Marmolejo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal “no se enteran de nada”, los ciudadanos ven las carreras clandestinas, las personas armadas que se pasean por las calles y también son víctimas de robos y asaltos. Ya urge que se dé una sacudida en estas corporaciones y que los mandos si no pueden renuncien.

No son parejos. El Ayuntamiento tiene semanas con una campaña de retiro de espectaculares por ser un riesgo para la ciudadanía y también por ser contaminación visual, el alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro también se pronunció en contra de estos espectaculares, pero ahora él también tiene para darse publicidad. Su imagen está en diversos espectaculares de la ciudad y a estos es obvio que el Ayuntamiento no le encuentra ninguna falla y no son consideradas como contaminación visual. La imagen de Rubén Rocha Moya también está en puentes peatonales. Esta es otra de las incongruencias de Estrada Ferreiro, quien dice una cosa y cuando le conviene la voltea a su favor y se aprovecha del poder que tiene en el Ayuntamiento, en donde sigue despachando, de acuerdo a los trabajadores.

Dioquis. El Congreso notificó a Emma Guadalupe Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, a comparecer de forma presencial este lunes y los diputados de Morena le quieren cuestionar acerca de las revisiones de las cuentas públicas y auditorías del Gobierno del Estado. A decir de muchos ciudadanos, las comparecencias de los funcionarios en el Congreso es pura pérdida de tiempo, ya que muchos legisladores o bien no van o hacen puro show pero al final no pasa nada. En las comparecencias quienes quedan exhibidos son esos diputados que no se preparan en los temas, que no investigaron datos y que solo preguntan o cuestionan para protagonizar, mejor ese tiempo lo deberían utilizar en otros asuntos más productivos porque de dimes y diretes no pasará.