La defensa. El tema de la violencia política en razón de género frecuentemente ha sido asumido indebidamente y fuera de lugar, sobre todo cuando hay señalamientos y acusaciones hacia alguna funcionaria pública debido a su desempeño. Es el caso de lo que sucedió ayer con la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, que durante su comparecencia, fue criticada por los diputados y algunos de ellos pidieron su renuncia. Ni tarda ni perezosa, la legisladora priista Ana Cecilia Moreno Romero salió en su defensa y los acusó de ejercer violencia política desde la tribuna, con temas “trillados” de corrupción. Y fue un poco más lejos al decir que “algunos integrantes de esta legislatura están empeñados en convertir al Congreso en un instrumento electoral de golpeteo político”.

Sin regreso. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, acudió ayer a supervisar algunos Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) al arrancar, formalmente, las actividades en estos lugares con los que se pretende combatir el rezago educativo. Específicamente en el que ocupa las instalaciones de la Escuela Secundaria Estatal “Nueva Creación”, del fraccionamiento Los Ángeles de esta ciudad capital, el funcionario aclaró que el hecho de que se hayan instalado los CCA no significa que se vaya a regresar a clases presenciales. No al menos durante lo que resta del ciclo escolar, y lo dijo muy claro: “habilitar la escuela como un espacio para dar tutoría no representa ni regreso ni reapertura a clases”, en todo caso, puntualizó, el retorno será gradual. Mientras tanto, en los Centros solo acuden nueve estudiantes por aula y un maestro, con clases dos veces a la semana y de manera escalonada, es decir, una semana sí y otra no.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mercado favorable. Actualmente, el panorama para los productores agrícolas del estado es poco alentador por varias razones, aunque destacan la agobiante sequía que amenaza los cultivos y programas certeros de comercialización. Por eso, es una buena noticia saber que, en el caso del maíz, el precio por tonelada, considerado ya como histórico, ronda los seis mil pesos para lo que va de este 2021, contra los menos de 4 mil que se obtuvieron el año pasado. El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, consideró esta situación como alentadora y dijo que lo mismo pasa con el trigo cuyo precio, en el caso de la semilla panificable, se ubica en 5 mil 935.42 pesos por tonelada. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Rojo Plascencia advierte que, entre las preocupaciones sobre la oferta de maíz y una creciente demanda están generando que se revaloren los precios internacionales de los granos básicos y destaca que Estados Unidos reporta un avance del 17 por ciento en la siembra de maíz que representa 6.3 millones de hectáreas sembradas, comparado con el 24 por ciento del año pasado y el 20 por ciento promedio de los últimos 5 años, esto sumado al alto consumo de maíz por parte de China.

Mala decisión. El candidato a la alcaldía de Culiacán por la Alianza Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD, Faustino Hernández, ofreció ayer una conferencia de prensa en conocido hotel de la ciudad, en la que se pronunció en contra de eliminar los puentes peatonales, como lo ha hecho el actual Ayuntamiento, a cargo del presidente municipal provisional Miguel Ángel González Cervantes que, por cierto, poco o nada se ha dejado ver. El oriundo de la Laguna de Canachi dijo que retirar este tipo de estructuras cuya iniciativa es de Jesús Estrada Ferreiro, munícipe con licencia y que quiere repetir en el cargo, es una mala decisión. Pero también fue una mala decisión la suya de regalar chorizo y queso a los representantes de los medios de comunicación que acudieron a atender este encuentro, pues pudiera malinterpretarse o interpretarse como un intento de compra de conciencias. Falta de tacto político, le llaman algunos.