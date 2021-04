Que no es violencia. Tras haber sido acusada por la diputada Angélica Díaz Quiñónez de violencia política en su contra por parte de Yolanda Cabrera Peraza quien, a su vez, durante el pasado debate de candidatas y candidatos a la gubernatura la culpó de lo que le pudiera pasar, ahora esta última manifestó que en ningún momento ejerció ningún tipo de violencia, solamente la responsabilizó a ella, a Rubén Rocha Moya y a Héctor Cuen por estar cerca de los universitarios (SIC) y es, precisamente, y de acuerdo a su señalamiento, de un universitario de donde proviene la amenaza de la que fue objeto Cabrera Peraza. Al respecto, la candidata por Redes Sociales Progresistas dijo que todavía no ha interpuesto una denuncia formal pero que sus abogados están analizando la situación al respecto y agregó que no ha habido un acercamiento con Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, de quien, dijo, esperaba una aclaración o disculpa.

Avances. El pasado lunes se llevó a cabo, de manera privada, la audiencia en el caso de José N. la persona que asesinó a machetazos a Rodolfo Corazón. La Fiscalía de Sinaloa informó que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra el acusado de la muerte del perrito, ocurrida en Los Mochis y, al respecto, la Asociación Huellita con Causa, en voz de su presidenta, Brenda González León, consideró que dicho auto constituye un primer paso para exigir justicia en contra de quien ataque a los animales. “Es muy buen avance, ya que nunca antes se había dado prisión preventiva contra un agresor de animales (...) que el muchacho pueda pasar un mes en prisión preventiva mientras se lleva el juicio…”, manifestó y opinó que todavía hay que presionar para que las autoridades hagan bien su trabajo, ese que la sociedad está esperando pues, refirió, el caso fue de resonancia nacional.

Emergencia. Lo que actualmente sucede en la casa-hogar El Buen Samaritano es un claro reflejo del poco respeto por la dignidad de las personas. Lamentablemente, al abandono al que son sometidos, voluntaria o involuntariamente, los adultos mayores confinados en algún albergue, se le suman las carencias de lo más elemental para subsistir. Desde hace mucho tiempo, los administradores de El Buen Samaritano han venido lidiando con la falta de recursos económicos para darles a estas personas de la tercera edad un buen trato, al grado de que, hoy, no tienen certeza de que los provean de alimentos. Además, las condiciones de higiene son casi nulas, en medio de una pandemia que no termina de irse. Se trata de una emergencia alimentaria, tal como lo manifiesta Jorge Castillo, responsable de este albergue que, en su desespero, hace un llamado apelando a la solidaridad de la ciudadanía en general, para apoyar y hacerles la vida más llevadera a los 64 inquilinos que aquí viven y conviven. Pero Jorge también espera que los partidos políticos volteen a ver este lugar, ubicado en el fraccionamiento Villas del Real, donde, como se recordará, el Ayuntamiento de Culiacán, que hasta hace unos meses encabezaba Jesús Estrada Ferreiro, trató de embargarlo por un adeudo de predial urbano. Bueno sería que, en su papel de candidato a ocupar, de nuevo, la presidencia municipal, se diera una vuelta por esta casa hogar.

Eso, eso, eso… No está tan errado Sergio Jacobo Gutiérrez, diputado priista, al decir que la sociedad percibe al Congreso del Estado como un ente que no trabaja lo suficiente. Tampoco se equivoca cuando refiere que la gente piensa que la labor parlamentaria se limita a leer iniciativas y a aprobar jugosas pensiones a exservidores públicos. Otra a la que deberían decir: “¡estás en lo cierto!” (como expresaba cierto personaje cómico de la televisión de antaño), es a la legisladora, también del tricolor, Ana Cecilia Moreno Romero, quien durante la pasada comparecencia de la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, comentó que algunos diputados están empeñados en convertir al Congreso del Estado en un instrumento electoral de golpeteo político… y, ahora, ¿quién podrá defenderlos? Bueno, quizá la iniciativa (a propósito de) que propone el propio Jacobo Gutiérrez de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.