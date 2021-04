Se defiende. Luego de que la auditora superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, confirmara el procedimiento resarcitorio que se le aplicó y que fuera denunciado ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de desempeño irregular de la función pública y peculado, cuando se ocupó el cargo de presidente municipal de Choix, Juan Carlos Estrada Vega señaló que son intentos por denostarlo a él y a su partido, el Acción Nacional. El dirigente de este instituto político indicó que se trata de funcionarios del Ayuntamiento de Choix, ligados a Morena, que actúan mañosa y abusivamente y que lo único que buscan, de forma irregular, es incidir en el voto a favor de ellos, porque sus candidatos no “levantan”. Estrada Vega aseguró que los cargos que ha ocupado los ha desempeñado con honestidad y probidad, sin nada de qué avergonzarse.

Bendita política. La iglesia Católica se alista para ejercer su voto el próximo domingo 6 de junio y aspira a hacerlo de forma razonada. Mediante una circular, la diócesis de Culiacán hizo un llamado a todos los presbíteros, diáconos, consagrados y fieles laicos para ejercer su derecho y obligación al voto. Al referirse al actual proceso electoral como de activa participación ciudadana y de serias implicaciones y consecuencias para el futuro del país, afirmó que se compromete a promover la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos, respetando siempre los principios constitucionales de independencia y autonomía con el Estado mexicano. En el documento, firmado por el obispo Jonás Guerrero Corona y el canciller Ricardo López Rocha, se anotan varios criterios de reflexión de cara a a la jornada electoral, y resalta uno que reprueba al populismo:

“El populismo (contrario a lo carismático) es una degeneración de la democracia. Es ‘caldo de cultivo’ que favorece Gobiernos totalitaristas o autoritaristas que tienen como base la ‘ignorancia’ de un pueblo, y como estrategia narrativa, su ‘pobreza’. En una democracia, los gobernantes lo hacen respetando la Constitución y no desconociéndola o manipulándola arbitrariamente”.

Afectados. Uno de los sectores afectados por la crisis económica, consecuente de la pandemia del covid-19 es el inmobiliario. Durante los últimos meses, los integrantes del ramo han sorteado problemas de colocación de vivienda e incremento en el proceso burocrático de compraventa de inmuebles. Se trata de una actividad sumamente sensible dentro del sistema económico, tal como lo explica el ahora expresidente del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México (Copim), Ariosto Laguna Macilla, al entregar la estafeta a su sucesora, Magdalena Martínez Gastélum, en un evento público que tuvo lugar en conocido hotel de Culiacán ayer. Dijo que esta es una actividad que depende mucho del trato personal, y que el confinamiento de los potenciales clientes hace que el movimiento se reduzca porque la gente no sale a ver los inmuebles y, los que salen, la piensan mucho en invertir. Sin embargo, aclaró Laguna Macilla, en comparación con otros estados del país, Sinaloa no tiene grandes afectaciones en cuanto a la baja de colocación de inmuebles, aunque se pronunció por trabajar para recuperar las grandes ventas de antaño.

Afectados II. Los que tampoco ven una, son los comerciantes y empresarios de Culiacán que, en medio de este mar de problemas, ven en los días festivos su tabla de salvación pero, ¡oh, desilusión!, las condiciones todavía no permiten el retorno a las actividades en las que tradicionalmente el flujo de dinero se asoma. Mañana es Día del Niño, y el Día de las Madres está a la “vuelta de la esquina”, pero no traen consigo esperanzas para los que se dedican a las ventas. Por un lado, no hay clases presenciales (ni mucho menos festejos) en las escuelas, y en los restaurantes no se permitirá, aún, el ingreso de los menores ni de adultos mayores. En el caso del 10 de mayo, en los panteones estará restringido el acceso y las “musiconas” y las bebidas embriagantes estarán prohibidas.