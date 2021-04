Protección obsoleta. En casi todo el mundo (ya ni decir en México y Sinaloa), la niñez no ha sido protegida como se debiera. Se violan sus derechos más elementales y los Gobiernos parecen voltearse hacia otro lado para no ver ni atender el problema. Legislaciones obsoletas e instituciones frágiles son caldo de cultivo para que esta desatención sea “el pan nuestro de cada día”. Es común ver a menores de edad, a veces acompañados de adultos, pidiendo limosna en algún crucero de la ciudad o trabajando en los campos agrícolas. También es frecuente enterarse de agresiones, violaciones y asesinatos, cuyos casos quedan impunes o no se castigan como se debiera. De hecho, el Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, en voz de una de sus integrantes, María Teresa Guerra Ochoa, lamenta que en este municipio se registre la mayoría de los casos de violencia contra mujeres, aunado a un incremento de delitos sexuales contra niñas y niños, situación que, según ella, muestra la falta de compromiso y desconocimiento de estos temas, entre las autoridades municipales y el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal para enfrentar cada caso. Lo lamentable, agrega la abogada, es que tenemos una ley obsoleta en la materia, que opera desde hace 36 años. Por su parte, la iniciativa ciudadana Pacto por la Primera Infancia, integrada por 450 organizaciones académicas, empresariales y de la sociedad civil, buscan que las niñas y los niños menores de 6 años tengan acceso a un desarrollo pleno e integral. Por cierto, hoy, en el marco del Día del Niño, dará una conferencia de prensa en un conocido hotel del norte de la ciudad para dar a conocer detalles de su esfuerzo, al cual llaman a unirse a los candidatos que actualmente participan en el proceso electoral en Sinaloa.

Miel sobre hojuelas. En el Ayuntamiento de Culiacán hay una especie de calma en cuanto a eventos y a acciones. El actual alcalde, Miguel Ángel González Cervantes, es hombre de pocas palabras y de menos reflectores, eso está visto, lo que hace suponer que todo está bien, excepto las visitas al Palacio Municipal de su antecesor y que hoy busca el mismo cargo: Jesús Estrada Ferreiro. Son pocos los eventos oficiales a los que convocan a la prensa y pocas las actividades institucionales que se boletinan, lo que no significa necesariamente que no estén haciendo algo, pero esta tranquilidad hace suponer que “todo es miel sobre hojuelas”. A propósito, ayer, unas atrevidas abejas decidieron montar, en este edificio, su enjambre, causando pánico entre los trabajadores y usuarios. Por fortuna, elementos de Protección Civil municipal realizaron un digno trabajo al retirarlas en forma profesional, sin necesidad de causarles daño y sin que estos insectos provocaran lesiones a las personas. En realidad, en este caso, la miel no estaría sobre las hojuelas, sino “embarrada” en algún punto del Palacio Municipal.

Duró poco. Ahora sí que, poco duró el gusto de los locatarios y clientes del mercado municipal de la (todavía) sindicatura de Eldorado. Resulta que, a poco más de tres meses de inaugurada la remodelación de este emblemático edificio por el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el enjarre de algunas partes de la estructura se está desprendiendo, con el riesgo que ello conlleva. Ayer, el trabajador de una carnicería contó que al ingresar al negocio se percató de que se soltó un pedazo de dicho material, lo golpeó a él y quebró el vidrio de una vitrina y, aunque, afortunadamente el hecho no pasó a mayores, da cuenta de que los 19 millones de pesos que costó la obra, cuyos trabajos duraron varios meses, no fueron suficientes. O quizá en realidad fue una cantidad mucho menor, se compró materiales de baja calidad y las cifras fueron infladas. Ya no se sabe. Lo cierto es que tanto los comerciantes como el síndico que, por cierto, no se enteró del incidente en tiempo y forma, ya están preparando los respectivos reclamos. Otro “detalle” que salió a relucir en el inmueble fue con el drenaje que, denuncian, ya van cuatro ocasiones que colapsa y que, la última vez, después de casi tres semanas, empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado lo repararon.