Sanción. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que los candidatos de la alianza Va por Sinaloa para la gubernatura del estado y alcaldía de Badiraguato, Mario Zamora Gastélum y Guadalupe Iribe Gascón, respectivamente, incurrieron en un acto violatorio de las leyes electorales al aparecer en sitio oficial del Gobierno del Estado sendos boletines de sus actos de campaña. El pleno del Teesin determinó que cada uno fuera sancionado con 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pero la cosa no terminó ahí. Por más que los magistrados Verónica Elizabeth García Ontiveros y Luis Alfredo Santana Barraza insistían en defender a los candidatos de esta coalición al decir que ellos no necesariamente estarían enterados de la publicación de por lo menos tres boletines en la página https://sinaloa.gob.mx/noticias, lo cierto es que, al final, hasta al PRI involucraron y, también, sancionaron. Además, determinaron que el coordinador de Comunicación Social, Alberto Camacho, también tuvo responsabilidad. Si bien es cierto que la cantidad resultaría irrisoria, tanto para los candidatos como para el propio instituto político ($4,481.00 a cada uno de los candidatos y $8,962.00 al partido), lo cierto es que sienta un precedente dicha sanción, misma que se desprende de la queja que interpuso ante este órgano electoral el Partido Sinaloense, cuyo presidente es Héctor Cuen Ojeda, quien, por cierto, en repetidas ocasiones ha sido acusado de que, ya sea como candidato, exrector o como político, usa los micrófonos de Radio UAS.

Anuncian impugnación. Inmediatamente en cuanto se conoció la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum y Guadalupe Iribe Gascón fijaron su postura mediante un posicionamiento que enviaron a los medios de comunicación. De entrada, calificaron la sentencia del Tribunal como arbitraria y lamentaron que no se haya demostrado, objetivamente, que ambos señalados pudiesen tener participación en la difusión de los tres boletines en la página oficial del Gobierno de Sinaloa. “No obstante la cantidad de la sanción, no podemos reconocer que seamos merecedores de la misma, puesto que no tuvimos nada que ver con la publicación de los boletines, porque nosotros no participamos de ninguna manera en dichos hechos. No se nos puede sancionar por meras inferencias, los hechos deben ser demostrados de manera plena, y es lógico que en este caso eso no sucedió”, manifestaron. En el documento adelantan que impugnarán la resolución del Teesin.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Marchan hoy. En Sinaloa, los casos de maltrato y crueldad animal continúan presentándose todos los días, de acuerdo con reportes de la Fundación Laika, y es precisamente por ese motivo que este organismo convoca hoy a una marcha a partir de las 17:00 horas. El punto de partida será el parque Las Riberas, a la altura de la Plaza Cubo. La presidenta de la Fundación Laika, Rebeca Uriarte Ordóñez, explicó que esta manifestación es para continuar uniendo esfuerzos, alzar la voz para que se haga justicia en cada caso de violencia y maltrato que se presenta, pues, dijo, “es muy importante seguir pronunciándose a favor de la paz y la justicia de los animales”.

Para qué, pues. Son cientos de imágenes jocosas las que circulan hoy en día de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, que habrán de definirse el próximo 6 de junio, dándose baños de pueblo. Haciendo labores que en su vida se han imaginado, como cortar algún zacate, barrer o limpiar calles, comiendo en alguna taquería en la vía pública o bien haciéndose acompañar por personajes públicos, lo cierto es que su intención de popularizarse es desmedida. En Culiacán, el candidato de Morena a la alcaldía, Jesús Estrada Ferreiro, desde hace varios meses presume su amistad incondicional con el famoso boxeador Julio César Chávez y frecuentemente publica imágenes de los dos trotando. La última fotografía que se conoció en redes sociales fue objeto de un comentario que causó risa y que, por respeto al glorioso deportista, se reservará el contenido. Solo se adelanta que la competencia entre ambos es frente a un micrófono.