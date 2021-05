Silla fría. El navolatense Evelio Plata Inzunza no alcanzó a calentar la silla como titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura cuando “presentó” su renuncia. Es más, ni siquiera alcanzó a acomodarse cuando emprendió la retirada, sin mayor explicación, pero no se necesitan tres dedos de frente para suponer que dicha dimisión obedece a la querella que, en su contra, interpuso la alianza Morena-PAS ante la Fepade y la Fiscalía General del Estado por delitos electorales. De hecho, es la primera denuncia en su tipo en este proceso electoral. Su pecado fue haber aparecido en un video, en horario laboral, en el que se observa al interior del autobús de Mario Zamora Gastélum y luego en un campo pesquero de Navolato, donde se le escucha decir que apoyará, con todo, a los candidatos de Va por Sinaloa. Su explicación de que ese día había pedido permiso sin goce de sueldo no prosperó y, ahora, el gobernador Quirino Ordaz Coppel tomó la protesta al biólogo Carlos Noé Contreras Mendoza, quien se desempeñaba como subsecretario de Acuacultura en esta misma dependencia. A ver si este sí le dura al mandatario lo que le resta de su periodo, o se sigue cumpliendo la maldición que dejó Sergio Torres, que continuó Maribel Chollet y que ahora alcanzó al exdiputado federal y local.

Coacción. Desde hace varios días se ha señalado que a los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán los están coaccionando para que apoyen a tal o cual candidato y/o partido. Según las acusaciones, jefes de departamento y directivos están hostigando a los empleados a votar por quien aspira ocupar la alcaldía, aunque el líder del Stasac, Julio Duarte Apan, aseguró que él no presiona para que los sindicalizados apoyen a alguien en especial. Sin embargo, lo que sí reconoció, en su momento, es que algunos empleados le han reportado que los han cambiado de adscripción o los han despedido por no apoyar a Jesús Estrada Ferreiro, candidato de Morena a este puesto de elección popular. Otra versión que cobra fuerza cada vez más es el uso de la maquinaria del municipio para realizar servicios públicos, de manera previa, en los lugares a donde acude Estrada Ferreiro a efectuar actos de proselitismo. Pues ahora, en este tenor, la candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Valdez, le volteó la tortilla a Duarte Apan y afirmó que sí están presionando a los empleados para ir a eventos de los candidatos de Va por Sinaloa y que, si no lo hacen, no les darán algunas prestaciones. Entonces, los quejosos ya interpusieron una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa pues, dicen, se sienten entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre Jesús Estrada Ferreiro y Faustino Hernández Álvarez, aunque este último niega las acusaciones pues, dijo, ellos tienen libertad de votar y decidir por quien quieran. Eso sí, el agricultor reconoció que Duarte Apan lo está apoyando, así como otros sindicalizados apoyan a Montoya Valdez.

No se duermen. Luego de que el Gobierno de Estados Unidos implementara el veto a la importación de camarón mexicano, capturado en altamar, al no poder certificar que su captura cumplía con los estándares estadounidenses para la protección de tortugas marinas, diversas voces se alzaron para manifestar su preocupación y, dicho sea de paso, sirvió para que los candidatos también se dieran con la cubeta repartiendo culpas (léase Sergio Torres Félix, exsecretario de Pesca y Acuacultura del gobierno de Quirino Ordaz Coppel). Uno de los escenarios que preocupa es que la demanda nacional obligará a bajar precios de esta especie, lo que lo convertiría en incosteable en un corto plazo, mientras que otro es que el camarón de granja sí se pueda comercializar hacia el vecino país. En vía de mientras, los pescadores ribereños ya están solicitando al Gobierno que se voltee a ver hacia otras naciones para exportar este producto, es decir, no se quieren dormir para que no se los lleve la corriente.