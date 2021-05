Dos de tres. El peno del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin), que sesionó anoche, consideró que la queja interpuesta por Morena contra la alianza Va por Sinaloa, que integran PRI, PAN y PRD, a la que acusan de actos anticipados de campaña, es inexistente. Por mayoría de votos, los magistrados opinaron que el evento al que se refiere la querella (toma de protesta de Mario Zamora Gastélum como candidato, el 18 de febrero pasado), no tuvo como finalidad la de posicionar o favorecer alguna candidatura. Con esta conclusión, los morenistas se quedaron con un palmo de narices, aunque ya llevan dos “victorias” al hilo, luego de que el órgano electoral sancionara económicamente a los candidatos de dicha coalición, mismos que adelantaron que impugnarán.

Al cuello. La candidata a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, se le fue al cuello a su contrincante de Morena-PAS, Jesús Estrada Ferreiro, cuya Administración como presidente municipal, dijo, ha sido opaca y con servicios públicos deficientes, a pesar de contar con un presupuesto de más de 3 mil 500 millones de pesos. Un día antes, había acusado al líder del Stasac de coaccionar el voto de los agremiados a favor del candidato de la alianza Va por Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez y, ahora, arremete contra Estrada Ferreiro. Agregó que en la gestión de este último no se sabe cuánto dinero ingresa por concepto de impuesto predial y por adquisición de bienes, y se refirió como ineficientes a la recolección de basura, iluminación y seguridad pública, así como un abandono a los parques públicos. Incluso, Montoya Ojeda, cuya candidatura se tambaleó con aquella resolución del Teesin a favor de Alejo Valenzuela que reclamaba sus derechos políticos y que, al final, renunció a MC, retó al munícipe con licencia, a quien tachó de ocurrente y “peleonero”, a que diga solo una obra relevante que haya hecho. Habrá que ver qué responde el aludido.

¿Qué o quién sigue? Han sido varios, muchos, los funcionarios del gabinete del gobernador Quirino Ordaz Coppel que han renunciado, o los han renunciado, principalmente “por motivos personales”, y es el caso de Evelio Plata Inzunza, que no duró ni los dos meses como titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, luego de que se comprobara que participó en actos de campaña dentro de su horario laboral, y que detonara que la Secretaría General de Gobierno pidiera a los empleados de gobierno que se abstuvieran de asistir a este tipo de eventos. Y como la “renuncia” de Plata Inzunza obedecería, precisamente, a la denuncia que versa en su contra ante la Fepade y la Fiscalía estatal, surge la pregunta de qué va a pasar con el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, que también forma parte de dicha querella, y de José de Jesús Gálvez Cázares, secretario de Innovación, quien, por cierto, no salió muy bien librado de aquella balconeada que le diera el activista Arturo Islas Allende, cuando en altavoz, frente a periodistas, el funcionario se refirió a su jefe Ordaz Coppel como un bato que les dice lo mismo a todos (“a todos les dice que sí”) y que al final no cumple lo que promete (“pero hay cosas que no se cierran”).

Relevancia social. Ya hacía tiempo que los diputados de la 63 legislatura no presentaban propuestas de relevancia social y, ayer, en sesión, propusieron dos: una de ellas la de la legisladora Karla Montero Alatorre, sobre la creación de un instituto y una academia de bomberos que dependan de la Secretaría General de Gobierno y que la capacitación y profesionalización sean parte de los elementos. La otra es de la autoría de la ahora diputada con licencia María Victoria Sánchez Peña y de Gabriela Peña Chico, quienes plantearon que se forme la Procuraduría de Defensa de Personas Adultas Mayores, que sea dependiente del Sistema DIF. Cabe señalar que a ambas iniciativas se les dio primera lectura.