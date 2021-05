Epicentro. Ayer, la capital sinaloense se convirtió en el epicentro de las manifestaciones. La primera ocurrió en el Palacio de Gobierno, donde maestros que forman parte del movimiento Somos más que 53, que se plantaron desde el pasado miércoles, exigen los pagos del fondo de vivienda. Argumentan que, después de algunas reuniones en las que funcionarios estatales los atendieron, no llegaron a ningún acuerdo, por lo que permanecerán ahí hasta que les resuelvan. Al mismo tiempo, personal del sistema penitenciario de Sinaloa, así como de los tutelares, se apersonaron en este mismo recinto para exigir un incremento salarial que, dicen, ya fue aprobado en el presupuesto de egresos 2021, mismo que esperaban desde enero. Casi de manera simultánea, elementos jubilados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y viudas de policías municipales se apostaron en el Palacio Municipal. Los primero solicitaban el pago de su jubilación íntegra, sin “mochadas” y, acompañados de abogados, estos elementos denunciaron que están solicitando el trámite de jubilación, mismo que les retiene desde hace cuatro años, condicionándoles un descuento del 30 por ciento de su salario para el pago de otros policías. Por su parte, las viudas de policías que, incluso, bloquearon el acceso al Ayuntamiento por varias horas, reclamaban el pago de pensiones, homologación de sueldos y aguinaldos y, además, pidieron que se les regrese el fideicomiso que, afirman, les fue retirado arbitrariamente. Cabe señalar que estos grupos de inconformes, tanto los del Palacio de Gobierno como los del Ayuntamiento, amenazan con no retirarse hasta que les resuelvan sus peticiones.

Otro frente. El pasado sábado, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa consideró que la demanda interpuesta por el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (CMAS) contra el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por supuestamente incumplir con haber verificado el cumplimiento del principio de paridad de género al asignar los partidos políticos candidaturas a mujeres en municipios de menor votación, resultaron agravios infundados, por lo que no procedió dicha queja. Ahora, este organismo impugnó dicha resolución, pues argumentan sus integrantes que elaboraron una valoración de elementos de ilegalidad donde los temas eran lo poblacional y las circunstancias de contabilidad. La representante legal de CMAS, María Teresa Guerra Ochoa, básicamente lo que critica es que las candidaturas en común Morena-PAS y la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD), no se designaron candidaturas de manera independiente y se movieron criterios de competitividad. Además, la reconocida abogada señala que la definición de Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo “Químico” Benítez, como candidatos a la reelección de las alcaldías de Culiacán y Mazatlán, respectivamente, solo debieron hacerse con el partido que se realizó la primera elección y no en alianza. Con esta impugnación, en el Teesin se abre otro frente de guerra más.

Le entran. La Asociación de Zoológicos y Acuarios de México (Azcarm), que preside Ernesto Zazueta Zazueta, anunció que le entrará “al quite” en el lamentable caso de la laguna El Continente, ubicada en la sindicatura de Bachimeto, Navolato, donde la flora y la fauna están en riesgo de desaparecer debido a la escasa agua en este ojo. Junto con el director del Zoológico de Culiacán, Diego García, Zazueta Zazueta acudirá a este ojo de agua para analizar la situación y plantear opciones de solución a este problema que amenaza a decenas de cocodrilos, tortugas, peces y cientos de aves que confluyen en este hábitat. Es lamentable, en caso de comprobarse, que el déficit del vital líquido se debe a la extracción de un módulo de riego porque, con ello, se abonaría a la mala fama del ser humano como el peor enemigo de los animales y del planeta mismo. Vale decir que, ante la escasez de agua y alimento en la laguna, los pobladores vecinos temen que los reptiles salgan e invadan casas con el peligro que representan, aunque ya el presidente de la Azcarm aclaró es poco probable que estos animales lo hagan.