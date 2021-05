Baños de pueblo. El atrevimiento de Mario Zamora Gastélum de dormir, junto con su esposa Wendy, en una casa particular de la colonia Bicentenario, más que sumarle le restó simpatías. Desde que se conoció la intención del candidato a gobernador por la alianza PRI, PAN y PRD, las manifestaciones de extrañeza se vinieron en cascada, algunas de las cuales ha retomado Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, para arremeter en contra del mochitense. Claro que tiene razón el líder pasista al enunciar los riesgos de este atrevimiento, entre los que destacan posibles contagios de enfermedades, sobre todo en el marco de esta pandemia que no termina de irse. En algunos otros señalamientos, Cuen Ojeda “se pasó de lanza”, como dicen los jóvenes, al dar a entender situaciones hasta de cleptomanía. Sea como sea, es inminente la comparación de Zamora Gastélum con Ricardo Anaya quien, en un afán de ganar adeptos en su (segunda) carrera a la Presidencia de la República en 2022, duerme en la casa de alguna familia de Puebla, come en la calle y viaja en combi, quizá para derrumbar la imagen de “Ricky rickín canallín”.

Se acumulan. Los señalamientos de la relación más allá de lo institucional, de algunos magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) con el candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se siguen acumulando. El viernes por la tarde, en una sesión jurisdiccional, se conoció que dos ciudadanos solicitaron un incidente de recusación ante el Teesin contra las magistradas Aída Inzunza Cázares y Carolina Chávez Rangel. Dicho más claro: solicitaron que se apartaran de una queja que aún no es atendida por tener en duda su imparcialidad. En su argumento, los quejosos de nombre Jordán Jacobo Aguiar y Sergio Octavio Valle Espinoza manifiestan una relación de amistad y parentesco de Inzunza Cázares y Chávez Rangel Rocha Moya. En su defensa, las aludidas negaron cualquier conflicto de interés en los juicios y dijeron que las acusaciones en su contra eran infundadas, sin embargo se ausentaron de la sesión en curso (por ser involucradas en el caso). Por cierto, ayer en otra sesión, el órgano electoral determinó que procede la denuncia del Partido Sinaloense sobre que la propaganda de la casa de campaña del candidato de Va por México, Mario Zamora Gastélum, no tiene el símbolo de reciclaje y el número de identificación que otorga el INE, por lo que el mochitense se hizo acreedor a una amonestación jurídica y, en caso de persistir la violación, se procederá a la sustitución o retiro de la propaganda.

¿Apenas? A cinco días de que se conociera el grave problema en la laguna El Continente, en Bachimeto, Sinaloa, ninguna autoridad ha manifestado interés en resolverlo. La situación es crítica si se considera que se trata de un hábitat natural para decenas de cocodrilos, tortugas y aves, que cada vez menos agua y alimento tienen para subsistir. Solo la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, en voz de su presidente, Ernesto Zazueta, se ha propuesto realizar una valoración del lugar para preservar los animales que ahí viven. Las dependencias federales como Profepa y Semarnat, siguen brillando por su ausencia, como también lo hace el Ayuntamiento de Navolato y el Gobierno del Estado. De hecho, el director del Zoológico de Culiacán, Diego García Heredia, comentó que APEEEENAS, se está coordinando con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Protección Civil, para definir las acciones a seguir. Quizá haga falta que el ambientalista Arturo Islas Allende se dé una vuelta por el lugar para que, entonces sí, todos volteen a ver la situación.

Esperanza. Los restauranteros y los comerciantes en general, están con la esperanza de que sus ventas repunten durante este lunes 10 de mayo, Día de las Madres. El pasado Día del Niño no les fue tan bien como hubieran querido, prácticamente por culpa de la pandemia de la covid y de la imposición de las medidas sanitarias para evitar contagios. Pero ahora están positivos y, como dice José Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Culiacán, tradicionalmente, el Día de las Madres es el que más flujo de dinero deja en los negocios de estos giros. Que así sea.