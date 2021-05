La Glorieta

Reclamo público. No le agradó al alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, que un grupo de policías municipales a punto de jubilarse y jubilados acudieran a reclamarle a un evento al que acompañó al senador Ricardo Monreal. Y es que la inconformidad de los exagentes es justa: cómo es posible que después de haber trabajado más de 20 años y algunos haber quedado lesionados de bala o afectados en su salud por el estrés, le tengan que entregar el 30 por ciento de su finiquito al Ayuntamiento con la finalidad de que les paguen, cuando el derecho de ellos es a recibir este recurso. Para aquellos que piensan que es grilla de los policías, que se pongan en sus zapatos y analicen a conciencia si a ellos les gustaría que les hagan lo que la administración de Estrada Ferreiro les está haciendo a los policías, y eso es dar a la “fuerza” el 30 por ciento de algo que por derecho y esfuerzo les pertenece. Por cierto, nadie sabe qué se hace con el recurso que ya se les quitó a algunos agentes jubilados. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento peleó para que no les hicieran lo mismo a los trabajadores y a aquellos que les quitaron un porcentaje de su finiquito ya se lo devolvieron o lo tienen que devolver. Si Estrada Ferreiro pide respeto también debe respetar los derechos de los trabajadores, porque según él duerme con la Constitución de cabecera, pero la usa solo para lo que le conviene. Mientras a los policías les quitó dinero de su finiquito, a sus funcionarios de confianza le aumentó el sueldo. ¡Qué incongruencia!

No son parejos. En redes sociales se denunció que la camioneta en la que viaja el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con toda impunidad se estacionó en una línea amarilla, esto fuera del Museo de Arte de Sinaloa, durante el evento del senador Ricardo Monreal. En este caso los tránsitos, de acuerdo a testigos, fueron meros espectadores, pero no hubiera sido un ciudadano normal porque le hubieran aplicado una multa, reprocharon en redes sociales ciudadanos. Los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular deben poner el ejemplo y no violentar las leyes, ni las municipales ni estatales. Otro sitio en donde a los políticos no los multan es en los alrededores del Palacio de Gobierno, pero no se trate de un repartidor de comida o un ciudadano común porque luego se les van encima los tránsitos. Tras lo de ayer, con qué cara los tránsitos van a multar a los ciudadanos si ellos también se hacen de la vista gorda cuando se trata de influyentes.

En la impunidad. Este día, madres, hermanas, hijas y amigos de personas desaparecidas saldrán a marchar a las calles, a exigir a las autoridades que les devuelvan a sus seres queridos. En Sinaloa hay muchos hogares con lugares vacíos de esos hombres y mujeres que salieron de sus casas para realizar alguna actividad y ya no volvieron; a otros, grupos armados que muchos vieron, menos las autoridades, llegaron a sus casas y se los llevaron, o bien, los levantaron de las calles. Testigos hay muchos, pero todos callaron por temor. El grupo de Sabuesos Guerreras realiza esta marcha. María Isabel Cruz Bernal una y otra vez ha llamado a los sinaloenses a no esperar a tener un desparecido para ser empáticos, o bien, si en su casa hay uno, salir y gritar su nombre, no invisibilizarlo como lo hacen las autoridades. Muchas madres no tienen que festejar este día y lo que les sobra es mucho dolor. En Sinaloa están desapareciendo más de tres personas al día. De acuerdo a las estadísticas, en el pasado mes de abril 100 personas fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, lo cual es muy lamentable. Pese a esto el Gobierno del Estado no fortalece a la Comisión Estatal de Búsqueda, tampoco avanza en las investigaciones de los casos, entre ellos el de Yosimar García Cruz, agente de la Policía Municipal quien fue privado de la libertad el 26 de enero de 2017. Hoy su mamá saldrá a gritar su nombre, a exigir a las autoridades que lo encuentren. A ella este día lo que le sobra es dolor y no tiene nada que festejar.