Vacunación. Ayer dio inicio a la jornada de vacunación contra el covid-19, de la marca Cansino, para el personal del sector educativo, tanto docentes como empleados administrativos, en todo el estado. Fue el propio gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, el que declaró iniciado el proceso, que se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo. Son más de 80 mil dosis las que se van a aplicar y la meta de antier, lunes, era del 42 por ciento del total de maestras y maestros, de un total de poco más de 3 millones. En las instalaciones de la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata de la UAS, donde fue el acto protocolario, Ordaz Coppel dio a conocer que propondrá a los sindicatos de trabajadores de la educación el regreso a clases a través de un modelo mixto para antes de que concluya este ciclo escolar. Minutos antes, el mandatario estatal agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber atendido la petición que le planteó para la vacunación de maestros y maestras en el estado. Por su parte, Guerra Liera expuso que el modelo mixto tiene que ser integrado con grupos pequeños de manera presencial y otros continuar de manera virtual, por lo que dijo que de ser posible serían los alumnos del medio superior los que inicien de manera virtual al ser menores de edad y requieren de autorización de sus padres.

La tercera. Por tercera ocasión, las viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber se manifestaron en el Palacio Municipal, luego de no haber llegado a un acuerdo con las autoridades en cuanto a la demanda de homologar los sueldos con el de los agentes activos. Las quejosas, integrantes de Familias de Policías Caídos, llegaron desde temprana hora al inmueble, se reunieron en el área jurídica, a cargo de Leobardo Félix, pero así como llegaron se fueron. La vocera de esta organización, Andrea Félix, lamentó que tras varios minutos de plática no se llegó a ningún acuerdo, ya que la Comuna solo está ofreciendo una promesa con una cantidad muy baja. Si la tercera no fue la vencida, quizá tanto las viudas como los policías jubilados que acusan moches en sus pagos, de hasta el 30 por ciento, se volverán a plantar, si no en el Ayuntamiento en cualquier otra parte. Aquí el detalle es que a quien acusan de estas irregularidades es al alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, y si no les resuelven sus peticiones, las manifestaciones pueden tomar otros tintes pues, como dice Andrea Félix, seguirán manifestándose hasta lleguen a un acuerdo pues, asegura, su lucha es seria y por justicia y no por golpeteo político. Por lo pronto, el Congreso del Estado ya lanzó un exhorto al Ayuntamiento para que atienda dicha problemática.

Primer paso. La asociación Mexicanos Primero Sinaloa aplaudió el hecho de que los ocho candidatos a la gubernatura de Sinaloa firmaran el pacto por la Primera Infancia pues, consideró su director, Gustavo Rojas Ayala, con este compromiso, Sinaloa avanza en la dirección correcta, al proyectar mecanismos fundamentales para combatir la marginación que afecta a las niñas y los niños que nacen en condiciones desfavorables. Sin embargo, dice Ayala Rojas, esta firma es solo el primer paso de un camino que será de largo aliento y la firma por sí misma no sirve de nada, así que llama a demostrar este compromiso en acciones concretas, en leyes, en presupuesto y en la disposición de recursos humanos e institucionales será clave para que realmente se vean los frutos de la agenda de objetivos del Pacto por la Primera Infancia. “Esto es, sin duda, una prioridad fundamental del próximo gobernador o gobernadora”, expresó y añadió que los diez compromisos del Pacto por la Primera Infancia se relacionan con una serie de objetivos a atender en cuanto a la salud física, emocional y el desarrollo integral de niñas y niños entre cero y 6 años. En cuanto al desarrollo específico en lo educativo, Mexicanos Primero Sinaloa destacó que para el sexenio 2021-2027 serán varios los desafíos.