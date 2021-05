Dignificación. En la sesión del Congreso del Estado de ayer, los diputados se volcaron en dignificar el papel de los policías municipales y estatales. En primer lugar, el grupo parlamentario de Morena planteó que las viudas y los familiares de policías municipales caídos en su deber, deben gozar del 100 por ciento del salario que perciben al momento de fallecer, independiente de la causa de muerte. Esta iniciativa, en la que se incluyen también los elementos estatales, se basa en la propuesta de reformar al artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública, que comparten los morenistas y el legislador por el PT Apolinar García Carrera y otros independientes. Sin embargo, tal postura no fue bien vista por los priistas que, en voz de Elva Margarita Inzunza, denunciaron que Morena aprovechó su mayoría legislativa para dejar fuera la oportunidad de que se les hiciera justicia a las viudas de policías. Mientras tanto, algunas de las afectadas se volvieron a plantar en el Ayuntamiento, firmes en su lucha por lograr una pensión y prestaciones dignas. También piden que se les regrese un fideicomiso que les han retenido por mucho tiempo. A este movimiento, que encabeza la Asociación de Familias de Policías Caídos, en días anteriores se les han sumado agentes jubilados que critican que los salarios les llegan con una “mochada”.

Cosa seria. A la sequía que se estacionó en Sinaloa desde diciembre de 2020 no hay que hacerle oídos sordos ni ojos ciegos. Los estragos que ha causado, principalmente en la zona serrana y en algunas comunidades del norte del estado, son dignos de tomarse en cuenta. Las imágenes del ganado muerto, o vivo, pero en condiciones esqueléticas, así como algunas presas derivadoras en las que se asoma ya el lecho lodoso, son para aterrarse. La cosa se va a poner peor en tanto no llueva y, en vía de mientras, algo se debe hacer, tanto por parte de la sociedad como de las autoridades. Recientemente, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado informaba que en esta época de estiaje ha apoyado con pipas a más de 60 comunidades del municipio de Culiacán. El titular, Jesús Higuer Laura, refería que esta época, que tradicionalmente se sentía a partir de marzo, tuvo un inicio prematuro, pues desde el último mes del año pasado ya se veía venir. Ahora, sale al paso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, a través de la Cuenca Pacífico-Norte, con asiento en esta ciudad, exhorta a la ciudadanía a reducir el consumo humano de agua hasta en un 30 por ciento. Esto, de acuerdo con la explicación del director técnico, Ramón López Flores, se debe a los bajos volúmenes de las presas, por lo que también se ha estado restringiendo el vital líquido para riego de cultivos. Falta ver si esta carencia hace entrar en razón y se empieza a legislar también sobre el uso y derroche del agua, pues es común ver a amas de casa regando calles (a veces, irónicamente aunque estén pavimentadas) y lavando banquetas con el agua de la llave “a chorro limpio”. Otro detalle a considerar, y es válido retomar lo que señala la directora de Conselva, Sandra Guido, que la fama de que Sinaloa es una entidad de abundancia por sus 11 ríos y la gran infraestructura hídrica es totalmente errónea. Hay ríos y presas, sí, pero no hay agua.

Confirmación. La información que boletinó ayer el PAN estatal sobre la prohibición que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa estableció a los candidatos de Morena y del Partido Sinaloense de utilizar la frase Cuarta Transformación es verídica. Algunas imprecisiones e incluso frases subjetivas incluía el texto, pero finalmente la prohibición es real. Se trata, en sí, de una medida cautelar del IEES que deberán acatar los integrantes de Morena-PAS, incluido el presidente de este último. Efectivamente, son medidas cautelares ordenadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Sinaloa, tal como lo confirmó la consejera electoral Gloria Icela García Cuadras.