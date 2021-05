Justicia incompleta. A cuatro años del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, sus familiares y amigos delevaron ayer, en la Plazuela Álvaro Obregón, un busto a manera de homenaje a él y de recordatorio a las autoridades que la justicia en el caso sigue sin llegar completa. En un emotivo evento, que se prolongó por tantas y bastas intervenciones de quienes tuvieron cercanía con el colaborador de medios como Ríodoce y La Jornada, la exigencia de castigo a los culpables no se hizo esperar. Pero, además, los señalamientos de la falta de interés de los Gobiernos fueron contundentes. Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras, recordó que en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se les permitió ingresar, donde pretendían emitir un pronunciamiento, a pesar de que, previamente, habían explicado de sus intenciones a los organizadores de estos cotidianos encuentros con la prensa. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, recordó con melancolía cómo fue su relación con Valdez Cárdenas y, claro, también se sumó a las peticiones de justicia. Desde luego que Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, también abordó la situación lamentable de desidia por parte de las autoridades.

¿Autoinvitación? Durante los primeros días de esta semana que concluyó, se conoció mediante publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp del evento de develación del busto de Javier Valdez Cárdenas. La noche del viernes, es decir, unas horas antes, el equipo de campaña del candidato a la alcaldía de Culiacán por Morena-PAS, Jesús Estrada Ferreiro, también giró un banner sobre la agenda de actividades electorales, en las que se incluía, precisamente, sobre este acto de homenaje a Valdez Cárdenas. Sin embargo, extrañamente no llegó al lugar, solo los integrantes del área de prensa se apersonaron ahí sin mayor actividad de consignar los detalles. No queda claro, entonces, su asistencia y/o participación en este homenaje estuvo planeada y consensuada, o simplemente le dieron ganas de aparecer y, al final, recapacitó sobre su relación con este gremio al que tanto ha criticado. Más allá de la mención de Griselda Triana, viuda de Javier, que fue durante la administración de Estrada Ferreiro que se autorizó la instalación de dicha esfinge, aparentemente no hubo elementos como para justificar al alcalde con licencia ahí.

“Renuncia” politizada. Los agricultores lamentaron la renuncia de Manuel Tarriba Urtuzuástegui a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El presidente del Congreso Agrario permanente, Agustín Espinoza Lagunas, consideró su salida se politizó por el ambiente político-electoral que se vive en el estado, pero lo que preocupa, dijo, es que Tarriba Urtuzuástegui es un profesional y una persona muy comprometida con el sector, que hizo grandes aportaciones para el campo sinaloense y que por salud pública se tuvo que “realizar el cambio”. Sin embargo, el dirigente agrícola opinó que el nombramiento de Jovan Rosas Corrales, como titular sustituto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es un acierto, pues, aseguró, “cuenta con el conocimiento necesario para continuar con la agenda del campo que se estaba llevando a cabo, además de los temas pendientes”. Si bien es cierto que en este tipo de enroques, sobretodo cuando el servidor público lleva tiempo ejerciendo en un área, los que salen perdiendo son los sectores a los que se les apoya, como es este caso, o el caso de los pescadores y acuacultores cuando pasó exactamente lo mismo con Evelio Plara Inzunza, aunque él no terminaba de sentarse en la silla ejecutiva del despacho cuando fue despedido.

Dudas. ¿Qué pensarán o sentirán los alumnos, docentes y empleados administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando ven o escuchan que el Rector pide, exige, que no involucren a la institución en actos proselitistas?, sobre todo cuando son llamados a apoyar al “proyecto externo” (léase Partido Sinaloense) bajo la consigna de que “si le va bien al maestro (Cuen), le va bien a la Universidad y, si le va bien a la Universidad, les va bien a todos”. Otra pregunta: ¿Alguien le cree al rector y a Héctor Cuen cuando deslindan a la Casa Rosalina y al PAS de los ataques a periodistas y candidatos, y más ahora que ya se sabe que dicho golpeteo y amenazas de muerte han salido de la Biblioteca Central de la UAS y que uno de los involucrados ya aceptó ser empleado uaseño-pasista?