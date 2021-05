La Glorieta

Sigue con los pleitos. Por exigir mejores pensiones para las viudas de los policías, Andrea Félix, la líder de la Asociación Policías Caídos, se ha convertido en el nuevo blanco de ataques del alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro. El aspirante a la reelección de la alcaldía de Culiacán por la alianza Morena-PAS lleva a sus reuniones su discurso contra esta luchadora social y contra los policías jubilados que están exigiendo que les regresen el 30 por ciento del finiquito que les quitaron, exponiéndolos a diversas críticas de personas que desconocen cómo está la situación. En vez de llevar propuestas, lo que lleva Estrada Ferreiro son “chismes” y sus pleitos personales con los diversos grupos; algunos asistentes ya han expresado su molestia. Que sus asesores ya le digan que con dimes y diretes no se gana una elección, ni peleando con los grupos. Sería muy interesante que Estrada Ferreiro, tras presumir que no ha endeudado al municipio, explique por qué, y eso es porque no ha realizado ninguna obra importante. También que explique por qué algunos policías jubilados accedieron a ceder al Ayuntamiento el 30 por ciento de su finiquito, y eso fue por la desesperación que tenían de que les pagaran porque tenían deudas y problemas y requerían este recurso, el cual se habían ganado con el fruto de su trabajo. Pasa el tiempo, y Estrada Ferreiro anda buscando nuevos enemigos y destina mucho tiempo en dividir a la ciudadanía, en vez de sumar.

Por fin les dan seguridad. En el tianguis de Los Huizaches, ayer por fin pudieron estar tranquilos los comerciantes, ya que policías municipales estuvieron resguardando el lugar luego de que solicitaran más vigilancia. Algo bueno es que no les cobraron por eso, ya que el Ayuntamiento por todo les quiere cobrar; muestra de ello es que les subió 10 pesos la cuota para apoyar en lo que tiene que ver con los filtros sanitarios. Ahora habrá que ver si esta atención la seguirán teniendo o se las quitarán el próximo fin de semana. Y también será muy interesante ver si acudirá el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Óscar Guinto Marmolejo a atender a esta población, porque este mando policial está presente en todos aquellos eventos en los que el alcalde con licencia se siente inseguro o bien para resguardar el Ayuntamiento de luchadores sociales en donde hay personas mayores y mujeres.

Este mando policial ha mostrado muy poca empatía por los policías que tiene a su cargo y para los que se jubilaron. Permite que a sus policías no les den casi gasolina, que les den uniformes de mala calidad, que les suban menos del 2 por ciento al salario, que anden en patrullas viejas y en mal estado, en donde ponen en riesgo su integridad, y hasta se pone en contra de los policías jubilados, cuando estos reclaman que les regresen el 30 por ciento del “moche” que les pidieron en el Ayuntamiento.

Ya están las vacunas, ¿ahora qué sigue? Es tiempo de que el secretario de Educación Pública y Cultura Juan Alfonso Mejía López explique qué sigue en el tema de las clases presenciales, pero que dé información que aclare dudas ciudadanas. Aunque el funcionario asegura que se ha informado a los padres de familia acerca de las clases presenciales, no ha habido acercamiento con muchas mesas de padres de familia, mismas que no saben qué ocurrirá ahora que ya están vacunados los maestros. Aún hay escuelas que están inoperables, no se ha trabajado en poner más lavamanos, tampoco en agrandar los baños. Debe explicar cómo se va a trabajar en los planteles en donde no se tiene aire acondicionado y en donde los grupos son más de 50 alumnos, es decir, van a ir un día a la semana. Hay planteles en donde tienen problemas con el agua. También es importante saber qué va a hacer el director de Vialidad y Transporte, Antonio Castañeda Verduzco, para garantizar la seguridad de los alumnos al viajar en los camiones, debido a que en algunas rutas ni los conductores usan cubrebocas y suben a muchos pasajeros. Por esta y otras razones, es comprensible el temor que tienen muchos padres de familia de que sus hijos regresen a clases presenciales, porque las autoridades no están preparadas y la Sepyc no cuenta con recursos suficientes para prevenir los contagios.