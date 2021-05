Otra más. A las muchas manifestaciones y plantones de algunos sectores, que han tenido lugar en los últimos días, se suma la de los trabajadores del Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa (Icatsin). No es la primera ocasión en que estos empleados se inconforman con la dirección del Instituto, pero con el hecho de hacerlo en pleno proceso electoral, se corre el riesgo de politizarse esta lucha. Argumentan los instructores que tienen más de un años que no reciben pago alguno con el pretexto de que no han impartido ningún tipo de capacitación, cuando en contraparte, se compraron vehículos nuevos y para pagarles a personal cercano al director, Francisco Frías Castro, de quien piden la renuncia. Están tan convencidos de tal situación, que ayer bloquearon la avenida Insurgente, una de las principales arterias viales del Centro Sinaloa. Incluso, aseguran los quejosos que el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel ya giró instrucciones para que les arreglen la situación, pero Frías Castro, afirman, no hace caso ya no le tienen confianza y por eso lo quieren fuera.

Denuncia. Que personas ligadas a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han emprendido una campaña de miedo en las colonias y sindicaturas de Culiacán al amenazarlos con quitar programas de apoyo a adultos mayores. Quien hizo la denuncia fue Faustino Hernández Álvarez, candidato de la alianza Va por Sinaloa, a la alcaldía de Culiacán, y agregó que a los a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento los están presionando para que voten por Jesús Estrada Ferreiro, que también busca este mismo cargo de elección popular pero por Morena-PAS. Tiene razón el oriundo de la Laguna de Canachi al aclarar que algunos de estos programas no nacieron durante el Gobierno de Andrés López Obrador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inclusión. La comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero (LGBT) exigió a los candidatos a la gubernatura de Sinaloa a que se comprometan de manera firme y verdadera, para que defiendan los derechos humanos y garanticen la diversidad, inclusión e igualdad. No hay, hasta el momento, ningún acercamiento formal en ese sentido con estos grupos, tal como lo señala Tiago Ventura Cárdenas, presidente de Sinaloa Incluyente A.C., a pesar, dijo, de que ellos son los que se han acercado y les han ofrecido proyectos en ese sentido. Sin embargo, casi al mismo tiempo de que Ventura Cárdenas hacía este llamado y, a su vez exhortaba también a las distintas iglesias a no “entrometerse” en el proceso electoral, la candidata a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera Peraza, proponía la creación de una Secretaría de Diversidad de Género en el Gobierno de Sinaloa. Incluso, se comprometió a que, al llegar al Gobierno del estado blindarán los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Sin embargo, salta a la vista que si se trata, precisamente, de inclusión e igualdad, no debiera existir una dependencia que trate a los integrantes de esta comunidad por separado.

Pena ajena. Que alguien le diga a Roberto Cruz Castro, candidato la diputación federal por el distrito 05, que lo que menos necesitan los niños con cáncer del Hospital Pediátrico y sus familias, es que los utilicen con fines políticos. Quizá el integrante de Movimiento Ciudadano no dimensionó su proceder, al que convocó a los medios de comunicación, ni tampoco pensó en que esta actuación suya lo deja mal parado y más cuando no lleva propuestas ni apoyos concretos a este sector de la población que, en estas condiciones en las que se encuentran, requieren de ayuda no solo económica, sino moral. En esta recta final del proceso electoral, cuando quedan tres semanas, el Güero Cruz debe rectificar y hacer “talacha” en las calles (no solo pelearse con su contrincante, Sergio Peiro Esquer) y ensuciarse los zapatos “Fosfo fosfo” que cotidianamente utiliza.