Van en serio. Los instructores del Instituto de Capacitación Técnica del Estado de Sinaloa (Icatsin) que reclaman pagos desde hace más de un año, y que piden la destitución del director Francisco Frías Castro, van muy en serio con sus demandas, al grado de bloquear, por segundo día, la avenida de los Insurgente, a la altura, precisamente, de esta dependencia estatal. Ahora, a este movimiento que se ha replicado por toda la entidad, se le suman trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) que amenazan con parar labores este día si no obtienen una respuesta favorable por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que, por cierto, se encuentra en España, en la Feria Internacional de Turismo. Ya se verá en qué termina esta historia, hoy.

Ruido. La pegada de volantes con el rostro del fiscal Juan José Ríos Estavillo, y del gobernador Quirino Ordaz Coppel, con la exigencia de justicia en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, en diversos puntos de la ciudad, ha “causado ruido” a las autoridades municipales, al grado de considerar este hecho como vandalismo y de “amenazar” con dar con los responsables. Llaman la atención, entonces, dos detalles: Uno. ¿Por qué hasta ahora, si desde hace varios días se observa, les preocupa este tipo de manifestación que, se entiende, tiene un propósito de llamar la atención? Dos. ¿Realmente esta acción constituye un delito o es simplemente una falta? Definitivamente es un error haber cubierto con este tipo de material a las emblemáticas letras de CULIACÁN y el módulo de información turística, ambos colocados en la plazuela Álvaro Obregón, así como haber grafiteado el Puente Negro pero, quizá no sean las formas de señalar tales actitudes. No es la primera vez que el Ayuntamiento, a través de su área de Comunicación, comete un exabrupto de este tipo. Ya anteriormente lo ha hecho al tratar de aclarar información que considera imprecisa por parte de algunos medios y periodistas, utilizando redes sociales y/o el servicio de mensajería instantánea WhatsApp pero, que al final del día, se malinterpreta dicha puntualización al no hacerlo en forma privada e individual con los principales involucrados.

Issste, enfermo. Mientras en el Congreso del Estado, los diputados denuncian corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y que, según la legisladora morenista, Delia Esmeralda López Altamirano, sigue siendo administrado por los mismos que desviaron 947 millones de pesos (sic), personal médico, de enfermería y de mantenimiento adscrito a la clínica familiar, en Culiacán, se manifestaban por la falta de medicamentos e insumos. Incluso, ayer mismo declararon que trabajarán bajo protesta. Iveth Melendez Cano, médico general de este nosocomio, y cabeza de la protesta, explicó que tienen un gran desabasto de insumos de primera necesidad para brindar la atención necesaria a los pacientes, así como medicamentos para tratar enfermedades como diabetes, hipertensión y otras que requieren tratamiento constante. Incluso, agregó, los aparatos de rayos X y para mastografías no sirven. Ni qué decir de lo elemental para esta pandemia: cubrebocas, gel antibacterial, batas y todos los insumos de protección para el personal médico es algo inexistente. Son alrededor de 130 trabajadores en estas condiciones, mismos que reclaman la intervención de la delegación del Issste.

Sin definición. Aunque faltan todavía unos siete meses para que se celebre, si hubiere condiciones, la Feria Ganadera, todavía no hay nada definido. Obviamente, de llevarse a cabo, tendría que ser bajo las medidas sanitarias que ya se conocen. La directora de Turismo del municipio, Alma Patricia Elenes Bernal, de hecho manifestó que, a la fecha, no ha habido claridad por parte de las autoridades de salud para la reanudación de eventos masivos en el estado. Para el caso de la conocida como Expogan, la funcionaria adelantó que sería totalmente diferente el desarrollo, pues el aforo tendría que controlarse y limitar el ingreso de las personas, algo que se antoja difícil si se toma en cuenta que lo que prevalece en estas fechas es el consumo de alcohol y el caos, sobre todo cuando se realizan presentaciones de artistas en el tradicional Palenque.