Protección. El candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro solicitó protección al Instituto Electoral, para él y su familia, luego de ser agredido tras salir del Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021, que organizó esta casa editorial el pasado 13 de mayo. Policías municipales y viudas de estos agentes ya tenían varios días postrándose en la entrada principal del Palacio Municipal, en espera de ser atendida sus demandas de pagos, en las que lo involucraban. Sin embargo, los inconformes atajaron la Suburban del candidato que, minutos antes, había estado en dicho encuentro democrático, en el que tuvo una buena participación. El ahora agredido culpa a Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, que busca la gubernatura del estado bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario. El Instituto, por su parte, confirmó la petición de Jesús Estrada, misma que fue canalizada a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Cristóbal Castañeda.

Boletas. Luego de la renuncia a sus candidaturas por el Partido Verde Ecologista de México de Tomás Saucedo Carreño, a la gubernatura, y de José Antonio López Farías, a la alcaldía de Mazatlán, La Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, confirmó que las boletas electorales saldrán con estos dos nombres. De hecho, aclaró el titular, Jorge Luis Ruelas Miranda, estas papeletas no se pueden destruir bajo ninguna circunstancia. Agregó que, en lo sucesivo, los votos que pudieran obtener estos dos excandidatos serían para quienes fueron nombrados sustitutos, cuyos nombres, como se explica, no aparecerán. El funcionario opinó que, a estas alturas, sería un gasto inútil reimprimir las boletas y, entonces, ¿no hubiera sido mejor ajustarse al calendario electoral que marca como fecha límite el 17 de mayo para reemplazar las candidaturas? Dicho sea de paso, Saucedo Carreño y Farías López lo hicieron dentro del plazo estipulado, aunque no con el consentimiento de su entonces partido. Por lo pronto, 7.5 millones de papeletas ya fueron impresas para todo Sinaloa, mismas que habrán de llegar, resguardadas por la Guardia Nacional, durante los próximos días.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Se cebó? La huelga que estallaría ayer, por parte de integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) al parecer se pospuso para hoy. Las demandas, como se sabe, las encabezan instructores del Instituto de Capacitación Técnica del Estado de Sinaloa (Icatsin) que lamentan que, mientras a ellos se les suspendió el pago desde marzo de 2020 con el pretexto de que no ha habido clases debido a la pandemia de la covid, a empleados y funcionarios cercanos al director, Francisco Frías Castro el salario les llega íntegro. A estos manifestantes se les sumaron recientemente empleados de todas las áreas de Gobierno, afiliados al Stase. Sobre este movimiento, con resonancia estatal, la líder del Stase, Teresa de Jesús Ochoa Pérez, explicó que la problemática actual la heredó de administración sindical anterior, pero que no se ha resuelto, pues, recordó, uno de los puntos principales era que el director de Icatsin ejercía mucho nepotismo y maltrato con los trabajadores, pero, lamentablemente nunca se llegó a un acuerdo, había puntos pendientes de convenios que ya estaban firmados que no se cumplían, pero actualmente los trabajadores lo que exigen ya es la destitución del Frías Castro. Ochoa Pérez indicó que hay un acuerdo sobre la salida del acusado, que iba a ser el 15 de mayo y que, por no haberse cumplido es que las demandas subieron de tono. Por su parte, y abonando a los señalamientos sobre la actitud del todavía titular de dicho Instituto, el delegado de este en Los Mochis, Ernesto Ahumada Sánchez, comentó que Francisco Frías es el primer director con el que no han podido hacer equipo y lamentó que, a la fecha, ningún acuerdo con él ni con la Secretaría General de Gobierno, sobre los pagos pendientes, se ha concretado. Pero el quejoso fue más allá al calificar a Frías Castro como “un tumor de corrupción” y manifestar que “ojalá le hagan auditoría y no le solapen todas las acusaciones que tiene para que ellos puedan salir adelante”.

Desesperados. La desesperación y la incertidumbre empieza a reinar en las comunidades más afectadas de Sinaloa por la sequía. La falta de agua ya ha causado estragos como el hecho de que, si no es mediante camiones cisternas, es decir, pipas, los habitantes no tienen agua para consumo, mucho menos para labores domésticas como la limpieza, fundamental en estos tiempos de pandemia. En el municipio de Elota, es tan drástica la situación, que hasta los ateos se enseñaron a rezar para que las lluvias no tarden en caer. Si este año, las precipitaciones pluviales no abastecen la presa El Salto, que se encuentra en un 16 por ciento de su capacidad de almacenamiento, se perderán cultivos y miles de cabezas de ganado, según alertó el presidente municipal, Ángel Geovani Escobar Manjarrez.