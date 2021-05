Lo niega. Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES), negó las acusaciones que, en su contra, lanzara Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la alcaldía de Culiacán por Morena, de estar detrás de las manifestaciones de los policías municipales jubilados y de las viudas de estos agentes, que, incluso, lo agredieron recientemente. Aceptó Mendoza Sauceda que defiende los derechos de estos manifestantes, pero no en estos momentos, cuando lo que busca es ser gobernador, dijo. Al mismo tiempo, consideró que lo expresado por el también presidente municipal con licencia es una forma de evadir su responsabilidad en atender dichos problemas, así que, opinó, no es una respuesta muy atinada. El pesista puntualizó que si él estuviera encabezando estos movimientos, estaría presente y no se escondería, además de que, indicó, hay testigos de que no tiene nada que ver con el tema. Como se recordará, Estrada Ferreiro participó en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021, organizado por esta casa editorial el pasado 12 de mayo y, al salir de las instalaciones, fue abordado por los quejosos antes mencionados quienes, incluso, bloquearon el paso del automóvil en el que viajaba, lo que motivó a que solicitara protección policial ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que, a su vez, canalizó la petición a la Secretaría de Seguridad Pública.

Extraña agresión. Ayer, desde temprano, el director del parque Las Riberas, Dan Santos Valadez, denunció en sus redes sociales que su automóvil había amanecido con algunos vidrios quebrados con piedras y con un mensaje en un papel con el que vendedores ambulantes del parque Las Riberas asumían la responsabilidad de dicha acción, con quienes, aseguró en un mensaje posteado, no tenía problemas, por lo que aseguró que no fueron ellos. Son de alguien que intenta manipular a la gente, dijo, refiriéndose, sin dar nombres, a unos dos prestadores de servicios en dicha área que están suspendidos y que usan a otros vendedores. El funcionario municipal manifestó que esta agresión no lo detendrá y seguirá trabajando como director del parque Las Riberas. Extrañamente, la publicación desapareció horas después, mientras que los comerciantes en mención, que un día antes se habían afiliado al Frente Amplio de Organizaciones Sociales de Sinaloa, junto con otros sectores productivos, realizaron una marcha desde catedral hacia el Ayuntamiento, donde se plantaron por unos minutos para solicitar que los dejen trabajar.

App...a lenguaje. Durante la presentación virtual de la aplicación (“app”, le dicen en inglés) Mi Primer Voto que, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer ayer en una presentación virtual en toda la República Mexicana, surgieron detalles vergonzosos e imprevistos. Usuarios que, aparentemente, se infiltraron a este evento a distancia, en el cual estuvo EL DEBATE como medio de comunicación representante del estado de Sinaloa, colocaron frases insultantes y realizaban dibujos con los que expresaban su inconformidad con el INE, presuntamente por haber restringido el acceso, al tiempo que pedían que no se les coartara su libertad de expresión. Estos infiltrados fueron identificados con los nombres de usuarios de Camila Pérez y de Agustina Gómez, así como Marcus, quien incluso amenazó con hackear a todos los presentes. Por momentos, se especulaba que la presentación se interrumpiría, pero finalmente pudo llevarse a cabo. Las frases, cuyo contenido exacto se omite en este espacio, hacían referencias un tanto confusas y, como se dijo líneas arriba, también insultaban a algunas personas en específico.

Renovación. Hoy, en punto de las 10:00 horas se celebrará la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la que habrá de elegirse al nuevo rector. En realidad, no se esperan grandes sorpresas y las apuestas están entre dos de los cuatro aspirantes: Santiago Inzunza Cázares y Jesús Madueña Molina. El primero, cercano al candidato por Morena a la gubernatura, Rubén Rocha Moya y, el otro, fiel a Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del PAS.