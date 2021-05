El “negro”. Durante el debate entre candidatos a la alcaldía de Culiacán que ayer organizó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a Jesús Estrada Ferreiro “le faltó lomo” para aguantar tantos y cuantos señalamientos, acusaciones y quejas por su desempeño como alcalde de Culiacán, puesto en el que busca reelegirse. Si bien es cierto que, por el contenido de los ataques que recibió el presidente municipal con licencia, pudiera decirse que fue el más “golpeado,” lo cierto es que, también, cabría la posibilidad de considerarse que, por su experiencia como tal (ventaja que nadie se la quita), es que los demás participantes coincidieron en verlo como el enemigo a vencer. De hecho, el propio Estrada Ferreiro se autonombró como el “negrito” al que todos quieren pegarle. Y fue más allá al decir que se trataba de “gavilleros” que trataban de sobresalir atacándolo. Hubo varios, muchos detalles, comentarios, situaciones dignas de comentar, pero por cuestiones de espacio se referirán solo algunas, como la calificación que le dio al debate el candidato del Partido Encuentro Solidario, Miguel Ángel “Caballero” Millán Meza: el Club de la Lectura pues, la mayoría de los participantes debían leer sus discursos. El propio Estrada Ferreiro intentó ganar simpatías al referirse a los partidos de la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD) como los baches a los que hay que sacarles la vuelta. Sin embargo, destaca el “agarre” que tuvieron este último y Faustino Hernández Álvarez, pues quien añora sentarse de nuevo en la silla presidencial del Gobierno municipal le reveló (con otras palabras) que ya sabía que su esposa, funcionaria de Ayuntamiento, le revelaba datos y detalles que el oriundo de la Laguna de Canachi le espetaba. Luego, este le reviró y pidió que no ejerciera violencia política en contra de su mujer. Al final del día, los que pierden de este encuentro (o desencuentro) son los sectores sociales, quienes ya levantaron la voz y, mediante sus representantes, lamentaron el poco interés en la atención a los problemas más sensibles que existen en este municipio. Finalmente, y no menos meritorio de comentar, es el hecho de que la abanderada de Fuerza por México fue la más inteligente y cuidadosa en su participación y podría decirse que solamente se dedicó a mencionar lo que haría, de llegar a ser alcaldesa, algo en lo que no coincidió Elizabeth Montoya que, al final, también se enfrascó en la lluvia de acusaciones hacia Jesús Estrada Ferreiro.

Lloriqueo. En su visita a Culiacán, el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Éric Flores, se quejó de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa no es equitativo en la distribución de las prerrogativas a los partidos políticos pues, señaló, mientras a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le otorgó mil 400 millones de pesos, a su instituto político, el PES, solo le asignó 3 millones de pesos, una cantidad irrisoria si se considera que la campaña electoral es que los partidos promuevas a sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular, como en este caso es para gobernador, alcaldías y diputaciones locales y federales. Entonces, quizá así se explique la falta de apariciones en eventos públicos, no solo de los pesistas, sino de los de Fuerza por México, los del Verde Ecologista de México y los de Redes Sociales Progresistas, lo que se refleja en las múltiples encuestas en las que la gente poco o nada conoce de ellos.

En riesgo. Con el fallo de la sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el único perdedor es Héctor Melesio Cuen Ojeda, amo y señor del Partido Sinaloense y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, “viejo lobo del mar”, el exrector de la UAS, previendo un posible revés a sus intenciones de cogobernar el estado (así lo ha dicho), junto con Rubén Rocha Moya, no quiso quedarse sin nada en las manos e impuso a su incondicional, Jesús Madueña Molina, para que esté al frente de esta institución educativa, en un claro intento por mantener el control de la misma, ya que, según algunas voces, se ve perdido en estas elecciones en las que, por lo menos, la aspiración es a mantener el registro del PAS, cosa que, al parecer, tampoco sucederá. Incluso, Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano (partido que inició este desmoronamiento), ha dicho que ni siquiera la candidatura a una diputación local de él y de su esposa, Angélica Díaz Quiñónez, lograrán. Ya se verá.