La Glorieta

Desacierto. Entre más avanza el esquema de vacunación contra la covid-19 en Sinaloa, no se toman decisiones tomando en cuenta la experiencia y sigue registrándose mucho desorden y descontento en los módulos de vacunación. Habitantes de la sindicatura de Eldorado de 50 a 59 años de edad están molestos y con mucha razón, ellos tienen que acudir a vacunarse a Culiacán y con ello realizar un gran gasto de gasolina los que tienen vehículo, quienes no, se verán obligados a gastar en el camión, los camiones urbanos, dos comidas y sueros o botellas de agua. Además en el módulo ubicado en el Colegio Militar en donde tienen que esperar hasta por horas no hay sombras por lo que los interesados en vacunarse tienen que permanecer horas bajo el rayo del sol, con el peligro de una deshidratación. Ya es hora que el delegado de programas federales en Sinaloa Jaime Montes Salas, ponga orden, que acepte la realidad de que no todo está bien con la vacunación y sobre todo que lo vea como un derecho que tiene la población y no como un favor que les está haciendo el Gobierno federal. Hay personas de Eldorado que no se van a vacunar porque no pueden trasladarse por lo que exigen que instalen un modulo allá. En lo que no ha pensado el delegado es que hay personas de esta población que sufren discapacidad, que no tienen recursos para el traslado, es hora que él acuda de forma personal a los módulos de vacunación porque desde su oficina y desde el aire acondicionado todo se le hace cómodo y fácil.

Deslinde. El Partido del Trabajo desconoce a la regidora Margarita Valle, quien en los últimos días ha tenido algunos desencuentros con el activista Ernesto Saldaña, a quien le ha hecho ademanes groseros y le echó gel antibacterial en el rostro, según consta en videos. El pleito es porque el activista quita los conos del área del Ayuntamiento usada como exclusiva para el estacionamiento del alcalde, cuando es un área pública. De acuerdo a fuentes del PT esta regidora llegó al Ayuntamiento gracias a este partido pero se hizo aliada incondicional de Jesús Estrada Ferreiro y los traicionó por lo que le quitaron la coordinación. Lo cierto es que esta regidora en vez de darse a conocer por trabajo, lo está haciendo por pleitos lo cual no le abona nada como servidora pública. Mejor debería seguir con el bajo perfil que había tenido hasta antes de tener desencuentros con el activista social.

Molestia. Existe molestia en muchos vecinos de Culiacán porque pese a que ya dieron la parte que les correspondía para el pavimento de sus calles, les dicen en común que no hay dinero para hacer estas obras. En redes sociales hay personas que reclaman el porqué si se pudieron pavimentar y de forma gratuita calles aledañas a las propiedades del alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, las cuales están en la sindicatura de Culiacancito y porque se pavimentó la calle en donde vive su hija. Hay quienes aseguran que las calles en donde presuntamente viven algunos funcionarios del Ayuntamiento también fueron beneficiadas con el pavimento, de todo esto hay quienes ya están documentando las denuncias para hacerlas públicas en los próximos días. Los inconformes piden a Estrada Ferreiro que no maneje el doble discurso en el tema de pavimentación porque en dónde le conviene sí se puede pavimentar y sus allegados no tienen que hacer fila de varios años como muchos ciudadanos.

Desamparo. Siguen los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado sin informar a la población que existe el apoyo de Atención a Víctimas, esto pese a conocer la gran necesidad de algunas personas cuando acuden a declarar por la muerte de un ser querido víctima de homicidio doloso o culposo. En este caso es importante investigar el porqué no se informa de este derecho, de quién es la orden de que no digan nada, el porqué no se da difusión de la Comisión Estatal de Víctimas, mientras estos funcionarios se quedan callados, son muchas las familias que no pueden velar a sus muertos por andar juntando el dinero para el funeral, esta es una actitud inhumana por parte de quienes son servidores públicos.