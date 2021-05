Cierres de campaña. De acuerdo con el calendario electoral fijado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, este miércoles 3 de julio, a las 00:00 horas inicia la veda, por lo que todos los partidos políticos y candidatos a cualquier puesto de elección popular deberán abstenerse de realizar algún acto de proselitismo después de esa fecha. Mientras tanto, los cierres de campaña están a la orden del día y son los de Movimiento Regeneración Nacional, en candidatura en común con el Partido Sinaloense, los que más actividad de ese tipo registran. Por cierto, en Badiraguato surgió la especie de que, para el cierre de Rubén Rocha Moya, José Paz López Elenes y Verónica Avilés Rochín, candidatos a la gubernatura, a la alcaldía y a una diputación local, respectivamente, se armará una fiesta con los cantantes Julión Álvarez y Roberto Tapia. Esta especie, que no ha sido confirmada por nadie, empezó a correr desde ayer, temprano, por mensajes de WhatsApp desde un remitente identificado solamente como Milton que, al parecer, es activista de la campaña de dichos partidos políticos. En los avisos, se convoca a la ciudadanía a diferentes horas. Unos a las 8:30 y otros a las 10:00, y coinciden en que será en la cancha de la escuela primaria. Sin embargo, algunos integrantes de comunicación social de Rocha Moya dijeron desconocer esta invitación y puntualizaron que la hora de la convocatoria para el cierre de campaña es a las 11 de la mañana, en la plazuela municipal. Sea como fuere, un exintegrante de la administración municipal del Ayuntamiento de Badiraguato, al dar por un hecho la presentación de dichos artistas, criticó el derroche de dinero que, a su consideración, tan solo Julión cobrará 3 millones de pesos, lo que rebasa por mucho el tope de campaña, asegura, por lo que “se está violentando la ley electoral, la cual también especifica que no se permiten donaciones”.

El virus. Tal parece que declinar a sus aspiraciones a favor de otros candidatos y partidos, o bien pedir el voto cruzado, se ha puesto de moda en este proceso electoral. Algo que es, hasta cierto punto válido y comprensible, siempre y cuando se haga dentro del margen legal y cuidando las formas institucionales. Pero esto último pareciera que los que abandonan el barco de última hora no lo tienen claro y ese otro “virus”, el del derrotismo, ya sea por convencimiento propio o forzado, ya marcó estas elecciones en Sinaloa. Desde aquel candidato “verde” a la gubernatura, de triste memoria, que se sumó a Rubén Rocha Moya, pasando por el llamado al voto por Mario Zamora Gastélum que hiciera Yolanda Cabrera Peraza, candidata a este puesto por Redes Sociales Progresistas (sin declinar, se aclara), hasta la reciente renuncia de Gloria González Burboa para sumarse a Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, tal parece que el común denominador es no tomar en cuenta a la dirigencia de los partidos que los postularon. En el caso de González Burboa, fue muy evidente su intención de manifestarse a favor del mochitense y, desde el momento mismo en que no asistió al segundo y último debate organizado por el IEES, bajo el argumento de manifestar síntomas de covid-19, las sospechas de que se daba por perdida crecieron y, el hecho de comunicar, al día siguiente, a temprana hora de que habría salido negativo a la prueba respectiva (casi exprés si se considera que los resultados no son inmediatos), el rumor adquirió otra dimensión, la cual se conoció el viernes, cuando en conferencia de prensa la aludida anunció su declinación a favor del priista.

“A chaleco”. Portar un chaleco antibalas y “presumirlo” en sus redes sociales, por parte de Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, no ha sido bien visto por todos. Él justifica que, luego de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República contra algunos candidatos a la gubernatura y el propio Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, por uso de recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, teme por su integridad, dice, y argumenta que otro de los factores que lo motivaron a usar esta prenda de protección física, cuyos precios van desde los 5 mil pesos, es la ola de violencia que han sufrido muchos candidatos en todo el país.