La Glorieta

Discurso deslucido. El primero en dar un mensaje en el cierre de campaña del candidato Rubén Rocha Moya por Morena-PAS, fue Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien fue muy poco aplaudido en comparación con Rocha Moya, su discurso simplemente prendió muy poco y se basó en dar un pequeño informe sobre la campaña. En su participación habló de las vacunas contra el covid y que eran un gran logro del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los presentes que levantaran la mano quienes estaban vacunados y aseguró que en ese evento había inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño y que se habían roto las cadenas de contagio comunitario, así que cuando se trata de aglomeraciones por eventos políticos en donde está involucrado su partido, los contagios de covid-19 no existen. Aunque se había manejado el rumor de que en el evento iba a estar el cantante Julión, este no asistió y quedó como duda si lo cancelaron a último momento, luego de que se hiciera una denuncia pública o simplemente se trató de un rumor, algunas asistentes se dijeron decepcionadas porque sí creían que iba a estar este popular cantante. Lo que hizo levantar más sospechas en este caso fue un presunto tuit de Julión en donde decía “Buenas noches, viejo. No hay nada en Sinaloa”.

Se acaban las campañas. A que se resguarden desde el próximo jueves 3 de junio llama Karla Gabriela Peraza Zazueta, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), a los candidatos a los diversos puestos de elección popular. Este tiempo lo pueden utilizar para descansar debido a que los ciudadanos y partidos políticos estarán vigilantes de lo que digan y si concurren a lugares públicos. Ojalá que todos los aspirantes cumplan con su deber y no anden realizando acciones desesperadas con tal de conseguir votos porque ahora con el uso de tanta tecnología pueden quedar evidenciados en el momento. También es el llamado a la civilidad y no hacer nada que pueda empañar el proceso electoral para que el ganador no vaya a ser la abstención, porque eso sí sería una verdadera desgracia.

Gasto doble. Este día estarán recibiendo en Sinaloa las boletas electorales que fueron reimpresas para los cargos de alcaldes de Mazatlán y Culiacán en las cuales no aparece el Partido Sinaloense (PAS), pero al momento se desconoce si se van a utilizar estas o en dónde, porque se está a la espera de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por lo que fue un gasto doble. Mientras no hay recursos suficientes para medicamentos en los hospitales, para apoyos a los emprendedores o quienes se fueron a la quiebra en su negocio, etc., sí lo hay para gastar en boletas por descuidos legales de los partidos. No se vale que esto siga pasando y ya es momento de que se legisle en este tema, primero para que no se le destine tanto presupuesto a los partidos y luego para que haya sanciones para quienes cometan errores de este tipo en el cual se tengan que volver a reimprimir boletas porque son gastos innecesarios que provocan enojo en la ciudadanía. También se reimprimieron las boletas de los distritos electorales 5, 11, 15, 16, 20 y 22.

Aglomeraciones. Alrededor de 500 trabajadores del Ayuntamiento reunió Jesús Estrada Ferreiro en un lugar cerrado, esto lo presumió en sus redes sociales. El alcalde con licencia quiso mostrar músculo contra Faustino Hernández a quien le mostraron apoyo cientos de sindicalizados en su cierre de campaña al sentirse agraviados por las decisiones que ha tomado el alcalde con licencia, mismo que en algunas ocasiones los ha señalado como flojos y asegura que tienen exceso de prestaciones. Tache tanto para Faustino como para Estrada Ferreiro, ya que por querer demostrar quién tiene más simpatizantes no han cuidado la parte de no hacer aglomeraciones y se han olvidado que la pandemia de covid-19 sigue existiendo.