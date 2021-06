Optimismo. Elizabeth Montoya, candidata a la presidencia municipal de Culiacán, denota más optimismo que Don Quijote de la Mancha, pues a pesar de que son Faustino Hernández Álvarez y Jesús Estrada Ferreiro los que puntean en las encuestas, opinó que estos dos candidatos a dicho puesto de elección popular no la toman en cuenta porque no tienen nada malo qué decir de ella. Además, consideró, es una estrategia de ambos, pues saben que les dará batalla. Incluso, sostiene que ella y solo ella es la mejor opción para lograr un cambio favorable en el municipio. Si bien es cierto que Elizabeth Montoya conoce las “tripas” de la administración municipal, lo cierto es que Estrada Ferreiro ya sabe qué se siente gobernar a Culiacán y, bien o mal, ese mérito nadie se lo quita. Mientras tanto, Faustino Hernández también es un “viejo lobo del mar” en cuanto al servicio público, así que cualquiera de los tres pudiera hacer un buen papel. Eso sí, siempre y cuando hayan aprendido de los errores pasados, propios y ajenos, para no repetirlos. Y hablando de Estrada Ferreiro, ya “amenazó” con regresar a terminar su periodo como alcalde de Culiacán el próximo lunes 7 de junio, es decir, gane o pierda estas elecciones, él volverá a sentarse en la silla presidencial.

Indecisos. La encuesta publicada por EL DEBATE, ayer arroja, entre otras cosas, que un gran porcentaje del electorado en Sinaloa mantiene sus preferencias de voto en la indecisión. Y aunque estas cifras, de acuerdo con dicho instrumento, han bajado, no deja de ser este un coto valioso para los candidatos y partidos que buscarán convencerlos en estos dos días que quedan de campañas políticas. De igual manera, dicha medición establece que es Rubén Rocha Moya y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, el que lleva la delantera, seguido muy de cerca por Mario Zamora Gastélum, de la alianza Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD. Y los demás… bien, gracias.

Inexistente. En su sesión jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le “dio palo” a la queja que el Partido Acción Nacional interpuso en contra del senador morenista Ricardo Monreal Ávila, por haber asistido aquel domingo 9 de mayo a Culiacán, a presentar su libro (a propósito) Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, en el Museo de Arte de Sinaloa. El legislador estuvo ahí para acompañar al candidato a gobernador Rubén Rocha Moya, quien también fue querellado, sin éxito, por el supuesto uso indebido de recursos públicos.

Falsas promesas. Omar Ulises Arcos Moreno, de Culiacán, y que fuera baleado por militares en el desierto de Sonora en una aparente confusión, luego de que este intentara cruzar hacia Estados Unidos, fue dado de alta después de dos meses, pero su calvario y de su familia aún no termina. Mientras estuvo hospitalizado permaneció bajo custodia de los castrenses, que insisten en que el joven culichi los agredió, versión que desmienten sus familiares y amigos, en un caso en el que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió intervenir para que se hiciera justicia. Según trascendió, Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de Presidencia de la República, recibió una carta de la señora Isabel Moreno, madre de Ulises, en la que narraba lo acontecido y, a su vez, la funcionaria, a través de terceras personas, manifestó que no tenían ninguna duda de la inocencia de Omar Ulises. Incluso, prometieron ayuda con la atención médica. Sin embargo, desafortunadamente esas palabras se las llevó el viento del desierto de Sonoyta y, ahora, aún convaleciente, fue apresado y puesto en prisión preventiva. Lo último que se supo que ayer, en la segunda audiencia, los militares que integran la parte acusadora no se presentaron a la hora fijada y dicha sesión se pospuso.