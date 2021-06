Sonó el río. El secretario de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, hizo correr la especie de que la candidata a la alcaldía de Culiacán por el partido Fuerza por México, Siria Quiñónez López, habría declinado a favor de su contrincante Faustino Hernández Álvarez, de la alianza Va por Sinaloa, que conforman PRI, PAN y PRD. Cuando EL DEBATE contactó a la también empresaria, esta se dijo sorprendida y, sin negar ni confirmar la versión, prometió “checar” la información y regresar la llamada. La comunicación posterior con ella fue imposible. No obstante, Sánchez Beltrán afirmó que fue el propio Jesús Valdés Palazuelos quien dio por un hecho la renuncia de Siria Quiñónez a su candidatura y, a su vez, consultado por esta casa editorial, el dirigente priista dijo que era un tema que se estaba revisando y que el propio Hernández Álvarez haría un pronunciamiento al respecto. Tampoco se pudo obtener la opinión del oriundo de la Laguna de Canachi, ni del presidente estatal de Fuerza por México, Juan Ernesto Millán, quien anteriormente aseguró que los candidatos de este instituto político llegarían hasta el fin de la contienda. Así, la conclusión es remitirse al popular refrán que, a la letra dice: cuando el río suena, es porque agua lleva...

Búsqueda. El actual proceso electoral, cuya recta final está en proceso, se ha caracterizado por varias razones, y una de ellas es esa práctica que ya han asumido las y los candidatos como el deporte de moda: declinar a favor de otros y/o llamar al voto cruzado, obviamente, sin cuidar las formas institucionales. Pero también se han dado casos en los que algunos candidatos han sido acusados de “invitar” a sus adversarios a sumárseles, como ya lo hizo en su momento Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, del Partido Encuentro Solidario, que en pleno debate del Instituto Electoral acusó a Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS, de llamarlo a que se le uniera. Mientras tanto, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, aseguró, irónico, que, mientras otros buscan declinar, él sigue buscando votos. Incluso, se dijo desconfiado de las encuestas y, textualmente, dijo que “la elección la decidirán los ciudadanos, no las encuestas pagadas”. De pasada, el exsecretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado a este y a los Gobiernos federal y municipales a no intervenir el día de la jornada electoral del 6 de junio. Además, adelantó que él y su partido darán la sorpresa el próximo domingo con el triunfo. Habrá que esperar que ahora sí cumpla, porque en aquel debate del IEES, del pasado martes 25, horas antes también había adelantado que daría una sorpresa en dicho encuentro, y nomás no hubo ninguna.

Incumplidos. Y apropósito de candidatos y declinaciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Sinaloa, estableció que, de los ocho candidatos iniciales a la gubernatura, solamente cuatro cumplieron con el 100 por ciento de las solicitudes y peticiones del sector empresarial; de los cuales, entre ellos se cuentan dos “declinones”: Tomás Saucedo Carreño y Gloria González Burboa, del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, respectivamente. De hecho, los empresarios otorgaron tres clasificaciones: los que cumplieron: Rosa Elena Millán Bueno, del partido Fuerza por México, y Mario Zamora Gastélum, de Va por Sinaloa. En tanto que los que dejaron el cumplimiento inconcluso fueron Yolanda Cabrera Peraza, de Redes Sociales Progresistas (75 por ciento); Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, del Partido Encuentro Solidario (75 por ciento); Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS (50 por ciento), y Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, que cumplió solo con un 25 por ciento. Bien por los cumplidos, mal por los incumplidos y peor para los que, de plano, ya no quisieron saber de este sector productivo. A ver si cuando se vuelvan a lanzar a buscar otro puesto de elección popular tienen el descaro de buscar a los comerciantes.