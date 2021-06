¿Entonces? Luego de conocerse que el maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Inocencio Castillo López, se encadenara a una de las vallas del exterior de Palacio Nacional para manifestar que esta institución educativa no ha querido restituirle sus derechos de acuerdo al laudo que ganó desde el 2013, y decir que necesita dinero pues padece de cáncer en el cuello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema en la conferencia mañanera de ayer jueves. Consideró como lamentable que todavía haya personas que manejen las universidades públicas bajo la figura del cacicazgo. Y es que el profesor de matemáticas de la preparatoria Mazatlán, ha sido insistente en señalar que es el cacicazgo del PAS el que está matando a los profesores de la UAS. En su discurso, López Obrador señaló que, aunque no pueda involucrarse con la vida institucional de una universidad autónoma, “no podemos guardar silencio y la comunidad universitaria debe saber que eso es indebido; no se puede dar ese ejemplo en una universidad…”. Cabe señalar que el jefe del Ejecutivo Nacional no se refirió precisamente a la UAS, en esta ocasión, como sí lo hizo en junio de 2018 cuando visitó Sinaloa para apoyar al entonces candidato a senador, Rubén Rocha Moya, quien también fue un férreo crítico del presunto cacicazgo que Cuen Ojeda ejerce al interior de esta universidad.

Acusaciones. Al que no le fue nada bien ayer es al secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Primero, un grupo de maestros se manifestaron para señalar las condiciones en las que se encuentran trabajando y aseguraron que han atestiguado actos de corrupción y abusos de autoridad por parte de Mejía López. Específicamente, los quejosos, encabezados por Crispín Moreno Alarcón, director de una secundaria en Mazatlán, acusaron tráfico de influencias en la designación de plazas docentes y, de pasada “embarraron” a la subsecretaria de Educación Básica, Julieta Hernández Barraza y a su antecesor, César Quevedo Inzunza. Posteriormente, en la sesión del Congreso estatal de ayer mismo, la diputada morenista Mariana de Jesús Rojo Sánchez cuestionó al mazatleco sobre las condiciones de deterioro en que se encuentran las escuelas por los daños en la infraestructura educativa y los robos que se han registrado durante todo el tiempo que estuvieron sin actividad, por la pandemia del covid-19. La legisladora fue enfática en cuestionar que el funcionario se ha pasado por el “Arco del Triunfo” la disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador de regresar a clases presenciales el 7 de junio bajo el argumento que él espera indicaciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Violencia electoral. Las versiones de amenazas en contra de simpatizantes y personal de apoyo de los candidatos de oposición se empiezan a generalizar en esta recta final del proceso electoral. Desde Elota hasta Escuinapa se han difundido supuestos casos de levantones, amenazas, vandalismo y actos de intimidación por parte de supuestos sujetos armados. Todas habían permanecido en supuestos y versiones no confirmadas hasta que ayer, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, exigió a las autoridades de Sinaloa, garantías para sus candidatos y los electores. A través de un video, denunció públicamente la intimidación que sufrió el miércoles el abanderado de ese partido por la alcaldía de Concordia. Dijo que un grupo de sujetos armados prácticamente lo secuestró y le advirtió que se retirara de la contienda. El candidato aún no da una declaración oficial sobre el caso, ni las autoridades electorales. No obstante, en lo que las autoridades de seguridad definen el tipo de medidas que deberán implementar para salvaguardar la tranquilidad durante los comicios del domingo próximo, lo más recomendable para el electorado es mantener la calma y ser cauteloso ante la andanada de información no confirmada y rumores que se empiezan a generalizar por la posible actuación de grupos interesados en sembrar el terror.