Tarde pero sin sueño. Hubieron de pasar varias horas para que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, saliera a externar su postura sobre la violenta jornada electoral del domingo pasado. Es entendible que, por la veda electoral, guardara silencio pero, pasada esta, debió hacer comentarios al respecto, como jefe supremo de las fuerzas de seguridad estatales. Hasta ayer martes, el mandatario se refirió a lo sucedido como muy lamentable y, eso sí, aclaró que fue él quien pidió apoyo para el resguardo de la integridad física de los votantes y de funcionarios de casilla, así como del material electoral. “Hubo incidentes muy lamentables que no deben suceder en una elección porque la gente tiene que votar libremente; sí tuvimos que pedir auxilio a la marina (y) se dio un apoyo extraordinario para el traslado de paquetes, en el caso particular de Ahome, ahí yo intervine justamente en la petición directa a la Secretaría de Gobernación y fue decisión del presidente”, manifestó ayer, al ser abordado durante la toma de protesta del rector 2021-2025, de la UAS, Jesús Madueña Molina. Ordaz Coppel “presumió” que ya se comunicó con Rubén Rocha Moya, virtual ganador de la gubernatura a quien, dijo, felicitó. Que acordaron ir trabajando en la agenda de transición, añadió.

Apuntado. Mientras Rubén Rocha Moya asegura que todavía no tiene a nadie “palomeado” para su gabinete y que solamente su hija Eneyda Rocha Ruiz está considerada para la presidencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sinaloa, el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, adelantó que podría ocupar la Secretaría General de Gobierno. Rocha Moya, que ayer asistió a la “Fiesta de la Democracia”, en la Ciudad de México, asegura que en lo que está pensando en estos momentos es en la reconciliación con los demás candidatos, de quienes dijo que analizará si los integra en su administración. Por su parte, Cuen Ojeda, haciéndose el “desinteresado”, manifestó que, aunque no le quita el sueño formar parte del gabinete, sí espera recibir algo a cambio del apoyo que brindó la estructura del PAS a la campaña del senador con licencia. Y como ni él ni su esposa Angélica Díaz Quiñónez alcanzarían la diputación plurinominal, tomando en cuenta el número de escaños que logró este instituto político, entonces habría que pensar que, de acuerdo a su perfil, Díaz Quiñonez estaría ocupando la Secretaría de Desarrollo Social.

Justicia incompleta. Ya se veía venir. Luego de que el pasado viernes 4 de junio se realizara la audiencia en la que se leerían los alegatos de clausura, donde no se presentó el último de los testigos de la defensa de Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, acusado del asesinato del periodista sinaloense, Javier Valdez Cárdenas, todo apuntaba a que sería declarado culpable y así fue. A cuatro años de haberse cometido este crimen que enlutó no sólo a la familia de Javier, sino a toda una sociedad ávida de justicia, este es el segundo imputado que recibe sentencia condenatoria, a cuatro años de haberse cometido el crimen contra el también escritor sinaloense. El primero fue Heriberto Picos Barraza, El Koala, en febrero de 2020, a quien el juez le dio 14 años y ocho meses de prisión. En el caso de El Quillo, podría obtener la condena máxima de 50 años. Otro de los indiciados, Luis Idelfonso Sánchez Romero, alias El Diablo, fue asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, en septiembre de 2017, es decir, cuatro meses después de que le quitaran la vida a Valdez Cárdenas. Griselda Triana consideró que esta nueva sentencia significa un gran avance en la búsqueda de justicia, pero que esta está incompleta en tanto no se castigue al autor material: Dámaso López Serrano, El Mini Lic, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.