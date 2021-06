Definiciones. Que será hasta después de noviembre cuando se sepa si es invitado o no (y si acepta o no) formar parte del gabinete estatal de Rubén Rocha Moya como gobernador, puntualizó Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense (PAS). A pregunta expresa de si ocuparía o no la Secretaría General de Gobierno, aludió al dicho popular “nunca hay que decir de esta agua no beberé”, sin embargo aclaró que, por lo pronto, no le interesa tocar ese tema pues se abocará en afianzar el proyecto. Y tiene razón en decir que es Rocha Moya (y sólo él) quien definirá a los secretarios de Estado, pero, al referirse al convenio entre Morena y el PAS, y señalar que, así como dio, el partido espera recibir, las especulaciones continúan sobre los nombres de universitarios-pasistas que pudieran ocupar la titularidad de algunas dependencias estatales. Una de las que más suenan, incluso al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es que, en el caso de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el perfil más visible podría (así, en tiempo condicional simple, utilizado para expresar situaciones hipotéticas) ser el del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, exrector de la UAS y actual secretario general del PAS.

Acercamiento. Al anunciar su regreso como presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro “amenazó” con seguir implementando su estilo de gobernar y dejó en claro que no planea hacer cambios en su gabinete, a menos que los considere necesarios. Descartó, además, contratar a integrantes del Partido Sinaloense. En la pasada conferencia de prensa que otorgó, luego de su virtual triunfo electoral con el que busca la reelección, también dijo que respetará a quienes le hicieron grilla y se refirió al líder del Stasac, Julio Duarte Apán “Porque él es el que anda mal, no yo”. Y en este marco, otros “grilleros” fueron los de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, con quienes en su momento se confrontó por el cierre de este sector de la ciudad, so pretexto de evitar contagios de covid. y que, al final, se desmarcaron de él y anunciaron su apoyo al ahora excandidato a la alcaldía por la alianza Va por Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez. Ya se verá cómo les va a estos comerciantes que, ahora, en voz de su líder, Óscar Sánchez Beltrán, ya anunciaron que buscarán trabajar en conjunto con el munícipe y llegar a acuerdos en diferentes proyectos, en el marco del diálogo y la gobernabilidad, como su participación en el plan de movilidad urbana o peatonal y la modernización del comercio y la formalización del ambulantaje. Ya se verá si este acercamiento “forzado” rinde frutos. La apuesta es que sí, en tanto Estrada Ferreiro no cometa los mismos errores del pasado.

Presumido S.A. Quien anda “escupiendo por un colmillo” es Leobardo Alcántara Martínez, dirigente del Partido del Trabajo, pues no solamente es el ganador virtual de la diputación federal por el distrito 01, con asiento en Mazatlán, si no que presume que ganaron dos alcaldías, la de Elota y la de Escuinapa, y que la de Ahome se la quieren “robar”. Sin embargo, de acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021, en el municipio camaronero es la candidata de Morena PAS la que va arriba, lo mismo que en Ahome, con Gerardo Vargas Landeros a la cabeza. Entonces, Leobardo presume logros pero sin alcaldías en la mano, aún. Por lo pronto, la propuesta de contar, de nuevo, voto por voto, parece avanzar.

Imparables. Los robos a planteles de educación básica, como jardines de niños, primarias y secundarias, no cesan. No se reponen los daños en un plantel cuando se conoce que otro es visitado por los “amantes de lo ajeno”. El lunes pasado, en la primaria Enrique Félix Castro ubicada entre las calles Mayas y Francisco Mújica en la colonia Industrial El Palmito de Culiacán, Sinaloa, los daños eran cuantiosos. Es la quinta o sexta ocasión en que sujetos desconocidos se introducen para saquearla y, en esta ocasión, en el colmo del cinismo, hasta un carro metieron para llevarse cañones proyectores, computadoras y gran parte del cableado eléctrico entre muchas otras cosas. ¿Y las autoridades de seguridad pública? Bien, gracias. ¿Y las de educación? También.

