Campaña paralela. Todavía no termina de acomodarse, de nuevo, en la silla de la presidencia municipal, cuando Jesús Estrada Ferreiro ya empezó a lanzar señalamientos. Fiel a su estilo, durante la develación del mural Generación Restauración, invitado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el alcalde de Culiacán anunció una campaña de arborización en Culiacán, la cual harán, afirmó, en contra de la voluntad de los diputados perversos que hacen leyes para dañar. Pero eso no es todo, el también alcalde electo para el periodo 2021-2024, dio a conocer que lanzará otra campaña (paralela) a esta de sembrar árboles en la ciudad y será para combatir la irresponsabilidad y apatía de algunos legisladores a los que, aseguró, “no les importa de dónde saquemos dinero para cosas que ellos quieren hacer, quieren quedar bien nada más” y que generan leyes absurdas para dañar al pueblo y no para protegerlo. En este punto se refirió, específicamente, a que se tienen leyes que afectan al medio ambiente porque no tienen la facultad y posibilidad real de obtener recursos vía contribución pública, de acuerdo con la constitución (sic) pues, manifestó, no pueden hacer milagros con lo que tienen.

Mayor vigilancia. En el parque Las Riberas ha habido varios asaltos y robos a las personas que ahí se reúnen habitualmente para realizar sus actividades. Muchos delitos de estos quedan en intento, pero no por ello debe dejar de prender las alarmas de las autoridades. Hace unos meses, el despojo de bicicletas era una constante que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia policial ahí. Pero tal parece que solo fue una llamarada de petate pues los rondines, señalan, son cada vez más escasos. De acuerdo con una denuncia que recibió esta casa editorial, personas que acostumbran hacer ejercicio han sufrido intentos de asalto, por lo que han decidido dejar de acudir, o bien, hacerlo de manera más esporádica y a diferentes horarios. Se trata, dicen, de sujetos aparentemente bajo los influjos de alguna droga, que simulan portar un arma. Una de las zonas de mayor riesgo que mencionan los denunciantes, es la que está cercana a la presa derivadora.

¿Fortaleza? A pesar de la rotunda derrota que sufrió en las pasadas elecciones, Movimiento Ciudadano está más fuerte que nunca. Y no solo eso. Su dirigente estatal, Christian Arturo Palacios Antondo, aseguró que se están preparando, desde ya, para las próximas elecciones de 2024. En rueda de prensa, agradeció a Sergio Torres Félix el hecho de haber aceptado la candidatura a la gubernatura, así como a las y los demás candidatos. Si bien es cierto que Mario Imaz, excandidato a la diputación local por el distrito 12, fue uno de los presidentes fundadores de este partido, lo es también el hecho de que fue Torres Félix el que posicionó la marca, por decirlo de alguna manera. Y, hay que decirlo, el instituto naranja, como los demás, fue víctima del tsunami amloísta, pero otros factores que influyeron en su derrota fueron los evidentes conflictos internos que protagonizó Alejo Valenzuela López, a quien desconocieron como militante y secretario general del mismo. Ya ni se diga como candidato a la alcaldía de Culiacán. O ¿será que los 50 mil votos que dijo Valenzuela López que le quitaría a MC al irse de él también le afectaron?

Buscachambas. De buena fuente se sabe que varios personajes públicos que actualmente están “en la banca”, han tenido acercamiento con Rubén Rocha, candidato virtual ganador de la gubernatura del estado por Morena, básicamente para pedirle que los considere en su administración como gobernador del estado. Se trata de morenistas, claro está, y de acuerdo a comentarios de pasillo, hasta diputados en activo (a los que ya les quedan pocos meses de gestión) andan “quedando bien” con Rocha Moya. Viene, entonces, una etapa difícil para el badiraguatense pues el universo de prospectos es muy amplio y, en ese intento de retribuir el apoyo obtenido en su campaña, quizá muchos quedarán fuera. Al tiempo.

