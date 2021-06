La Glorieta

Doble desaparición. Las víctimas de la privación ilegal de la libertad y de desaparición forzada desaparecen doble en Sinaloa, y a esto contribuye el negligente actuar de la Fiscalía General del Estado. ¿De qué sirve que las rastreadoras y los familiares de desaparecidos pongan en riesgo sus vidas buscando las fosas clandestinas en zonas muy peligrosas y dominadas por grupos criminales si al traer los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), en vez de que sean entregados a sus familiares, los vuelven a desaparecer? Al llegar los restos al Semefo, ya no se da razón de dónde están, de si se les están haciendo pruebas de ADN a todos; inclusive, la Fiscalía se niega a dar información sobre las características de la vestimenta y pertenencias que se localizan junto con los restos. La negligencia de los trabajadores de la Fiscalía es que tienen en su poder durante meses, incluso años, los restos de personas que están buscando y cuyos familiares se hicieron las muestras de ADN. En la actualidad una pregunta es: ¿dónde están los restos que han sido localizados en fosas clandestinas en más de un año a la fecha?, ¿en dónde están los cuerpos de las personas sin identificar? Porque no están siendo depositadas en la fosa común del panteón 21 de Marzo y se duda que se esté pagando un servicio en un cementerio privado. Si todo esto causaba inconformidad, ahora la denuncia de que restos humanos envueltos en una sábana vieja y depositados en una cubeta fueron abandonados en las antiguas instalaciones del Semefo han causado indignación entre grupos de rastreadoras, quienes ya le pondrán un hasta aquí al fiscal general Juan José Ríos Estavillo. Ahora sí, este funcionario, quien desde que inició la pandemia casi no ha aparecido de forma pública, tendrá que responder por qué están desapareciendo ellos los restos, le exigirán que les muestre el nuevo Semefo, el cual no ha sido mostrado de forma pública. Se dice que no está bien equipado y por eso no dejan entrar a la prensa ni a la mayoría de los grupos de buscadoras de personas desaparecidas.

Un expolicía, a cabildo. Octavio López Valenzuela, exsecretario de Seguridad Pública de Culiacán en el periodo de 2005 y parte del 2007, es regidor por el partido Movimiento Ciudadano. Además de tener trayectoria como policía, ya que empezó desde abajo en la corporación y poco a poco fue ganándose importantes puestos, Octavio es considerado un gestor social. En redes sociales, algunos agentes ya han manifestado sentirse contentas de que un policía haya llegado a ser regidor. Los policías municipales han sido muy lastimados en la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, quien les dio míseros aumentos de sueldo y les retiró una gran cantidad de prestaciones, además de darles uniformes corrientes. Se espera que Octavio y otros priistas que traen trayectoria social sean la voz de los policías y otros sectores vulnerables en el cabildo.

¿Y la alcaldesa de Badiraguato? Durante el mandato de la presidenta municipal María Lorena Pérez Olivas no se ha dado a conocer información del municipio y, de acuerdo a pobladores de diversas sindicaturas, muy poco han sabido de ella. Pese a que en años anteriores le gustaba mucho figurar en los medios de comunicación, y muestra de ellos fue cuando fue diputada, pero de pronto dejó de realizar conferencias y dar entrevistas, se ha convertido en los alcaldes que no contesta el teléfono. La duda es: ¿por qué estará tan callada?, ¿qué es lo que andan haciendo en el municipio? Hay voces que aseguran que se mirará trabajando en el gabinete de Rubén Rocha Moya y habrá que ver esto, pero por lo pronto forma parte de los funcionarios que tomaron de pretexto la pandemia para desaparecer.

Mujeres son la mayoría en el Congreso. Un total de 23 diputadas y 17 diputados conformarán la próxima legislatura, por lo que ahora no hay pretexto para que no se impulsen y promuevan todas las iniciativas que busquen proteger a las mujeres maltratadas y violentadas. Ojalá que las mujeres hagan un excelente papel, al igual que los hombres y que en verdad sean dignos representantes de todos los sinaloenses.

