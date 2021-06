La silla. Tal como reza el adagio popular “El que se fue a la villa perdió su silla”, les pasó a algunos funcionarios de Gobierno que se fueron tras una candidatura en las pasadas elecciones, con resultados negativos y sin la más mínima posibilidad de regresar a sus puestos. Son los casos concretos de Sergio Torres Félix, exsecretario de Pesca y Acuacultura, y Rosa Elena Millán Bueno, que dejará la Dirección del Registro Público de la Propiedad, ambos por buscar la gubernatura del estado, el primero por Movimiento Ciudadano y la segunda por Fuerza por México. El gobernador Quirino Ordaz Coppel fue claro al asegurar que ninguno de los dos tiene posibilidades de regresar a cerrar la administración estatal por la sencilla razón de que en ambas dependencias ya se nombraron a los titulares. Sin embargo, Ordaz Coppel expuso que en otras áreas seguirán regresando funcionarios, como es el caso de Ricardo Madrid Pérez, que retoma la Secretaría de Desarrollo Social con una diputación por la figura de representación proporcional, igual que Sergio Mario Arredondo Salas, que regresa a la dirección general de Cobaes. El mandatario fue abordado sobre el particular en el evento de inauguración de la nueva Unidad de Gobierno, ubicada a un costado del Estadio de Los Dorados, con un costo de 600 millones de pesos. Ahí, y a pregunta expresa, no atinó a explicar cuál sería el criterio para aceptar, a unos sí y a otros no. De hecho, guardó silencio.

Perdedores. El saldo de las elecciones pasadas fue devastador para la mayoría de los partidos políticos que participaron, pues, además de no haber ganado los puestos que estaban en juego, como la gubernatura y las 18 alcaldías del estado, asimismo las diputaciones locales y federales, perdieron también el registro y el derecho a las prerrogativas para los siguientes años. De acuerdo con el coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, José Guadalupe Güicho Rojas, son cinco partidos políticos los que se encuentran en dicha situación, pues no alcanzaron el famoso 3 por ciento de los votos: Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES), mismos que no recibirán financiamiento durante 2022 y 2023, mientras que los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) también dejarán de recibir lana pero por cuatro años, es decir, 2022, 2023, 2024 y al 2025. Y los que “apenitas” lograron el registro son: El Partido del Trabajo (3.23 por ciento); el Partido Sinaloense (7.76 por ciento); Morena (43.09 por ciento) y PAN (8.64 por ciento), los cuales sí van a recibir recursos públicos. Finalmente, Güicho Rojas aclaró que los que perdieron su registro a nivel estatal, pero sí cuentan con el nacional, van a recibir recursos de la federación, y por lo tanto van a seguir con las mismas obligaciones e informes normales, pero la fiscalización es materia del INE.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Justos por pecadores. Al concluir las reciente elecciones, cuya jornada máxima se vivió el domingo 6 de junio, la Dirección de Inspección y Vigilancia del Gobierno municipal estableció que, por propaganda política colocada en espacios no autorizados y sin permiso de la autoridad competente, se levantaron 24 actas. Pero no contra partidos políticos ni candidatas o candidatos, sino contra las empresas responsables de la instalación. Fue el pasado domingo 13 de junio la fecha límite para que los responsables retiraran dicho material, sin pena de hacerse acreedores de multas y amonestaciones, según lo estableció el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Pero, independientemente de esta fecha, la dependencia municipal detectó, en tiempo y forma, tales irregularidades, independientemente del plazo para retirarlas. Meza Espinoza expuso que las empresas ya cuentan con el aviso y ahora es necesario que se acerquen al Ayuntamiento a pagar, de no ser así, no se les permitirá hacer ningún otro trámite.

Síguenos en