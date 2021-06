Habemus scriba. En el Partido Revolucionario Institucional ya salió humo blanco al ser designado, como secretario general, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, tras dejar acéfalo el cargo Cinthia Valenzuela Langarica, para asumir la presidencia del Comité Directivo Estatal luego de la renuncia al mismo de Jesús Valdés Palazuelos. Inicialmente, el navolatense fue nombrado secretario de Organización (sí, cargo que ostentaba José Alberto Salas Beltrán, “levantado” un día antes de la jornada electoral y de quien ya no se supo nada), pero por orden de prelación, “ascendió” al segundo puesto de importancia en la estructura estatal del tricolor. Al rendir protesta aseguró que el tricolor sigue siendo fuerte, competitivo y que, debido a estos momentos difíciles, es importante empezar su reconstrucción en aras de prepararse para el futuro. Ahora, afirma Jacobo Gutiérrez que trabajarán para hacerlo más abierto y más ciudadanizado y más competitivo para “recuperar los espacios perdidos”. Por su parte, Valenzuela Langarica también habló de la necesidad de reconstruir al partido. ¿Será acaso que ambos tratan de enviar un mensaje o, mejor dicho, un reclamo a Valdés Palazuelos por la “destrucción” (léase derrota) sufrida el pasado 6 de junio?

Desespero. La madre del joven Omar Ulises Arcos Moreno se plantó en Palacio Nacional, ayer, con la esperanza de que el Gobierno federal, ese que prometió ayudarla con su hijo, voltee a ver el caso de una vez por todas. Isabel Moreno, desesperada y desconfiada de las instituciones que dijeron que intervendrían, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside José Carlos Álvarez, así como la Dirección de Atención Ciudadana de Presidencia de la República, a cargo de Leticia Ramírez, se postró en la explanada de dicho edificio y, desde ahí, vía telefónica contó a EL DEBATE lo injusto que ha sido el Ejército Mexicano al llevarlo preso sin más pruebas que las declaraciones de los militares que participaron en aquella confusión, cuando el oriundo de Culiacán pretendía cruzar hacia Estados Unidos y lo balearon.

Amor al prójimo. La frase “Obras son amores y no buenas razones” con la que se titula la obra del escritor español, Lope de Vega quedó de manifiesto con el acto de solidaridad que realizaran jóvenes deportistas en beneficio de Isidro Miguel López Morones, paciente del Hospital Pediátrico de Sinaloa, para su tratamiento con cáncer que incluye un trasplante de médula ósea. Personal de este nosocomio y de la propia Secretaría de Salud fueron testigos de este noble acto, del cual el titular de dicha dependencia, Efrén Encinas Torres, se expresó conmovido: “(...) demuestran la actitud solidaria que entre los seres humanos debemos tener, el humano es para el humano, el corazón de ustedes se enaltece y crece ante estas circunstancias de apadrinar a un joven (...) gracias a la aportación de ustedes y que con ese cariño que en el hospital se observa, la vida nos da la oportunidad de vivir, pero hay que vivir para servir”, manifestó. Lo que hace aún más valioso este esfuerzo de los muchachos es que lograron recaudar 400 mil pesos tras acudir, durante varios días, casa por casa para solicitar donativos. Es esto, pues, el verdadero amor al prójimo.

Decepcionadas. Tras conocerse el veto que el gobernador Quirino Ordaz Coppel interpusiera al decreto 645, correspondiente a reformas a la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa, que contempla una pensión de 100 % de la remuneración a las viudas y familiares de policías del estado y municipios, las primeras se dijeron decepcionadas del mandatario. No se lo esperaban, manifiestan y menos que Ordaz Coppel aludiera a conceptos financieros para decir que no hay dinero. La presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos, Andrea Félix López, opinó que el gobernador se pudo haber retirado tranquilo al terminar su periodo y haciendo algo en beneficio de las familias de los policías que murieron en cumplimiento de su deber o por alguna enfermedad, y no lo hizo.

