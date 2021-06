La Glorieta

Sigue la lucha. El Partido Revolucionario Institucional se fue contra el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, asegurando que aplicó mal la fórmula electoral, por lo que a ellos les corresponden ocho diputados plurinominales y no 7. La impugnación contra el IEES fue interpuesta por la dirigencia nacional, pero es respaldada por los dirigentes estatales, a diferencia de la impugnación para la candidatura a gobernador presentada por el candidato Mario Zamora, de quienes se deslindaron. El coordinador de la bancada priista en la legislatura local, Sergio Jacobo Gutiérrez, considera que se debe aplicar el criterio de justicia. En las revisiones que se han hecho, el número de votos asignados lleva a que se merecen más diputaciones y no solamente las que tienen asignadas. El PAN también interpuso una impugnación, ya que reclama una curul más en el Congreso local, para sumar tres en su bancada. Este tema se va a poner interesante en los próximos días, porque es obvio que los partidos contrarios van a defender las diputaciones que ya les dieron, por lo que se prevé muchos dimes y diretes y una gran lucha por la defensa de estas dos “pluris” que están siendo reclamadas.

Pura simulación. Aunque la Secretaría de Desarrollo Sustentable reconoce que gracias al manejo ambiental de Beto Caimán sobreviven el 80 por ciento de los reptiles de la laguna de Chiricahueto, Eldorado, lo cierto que esta dependencia ha sido incapaz de gestionar o apoyar a este protector de los cocodrilos, quien en la actualidad tiene la motocicleta descompuesta y no tienen ni gasolina para ir a la laguna. Lo que le dijeron luego de que lo ayudaran a liberar más de 280 crías el año pasado fue que el Congreso estatal no etiqueta recursos para este tipo de programas, que es la conservación del cocodrilo. Pero eso sí, se tomaron la fotografía con los pequeños reptiles y alabaron el trabajo de un hombre que protege a los cocodrilos por pura vocación. De la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, mejor ni hablamos, ya que en Sinaloa es como si no existiera. A los funcionarios de esta dependencia no se les ve en ninguna parte y no defienden nada. Para muestra, están los cocodrilos que estaban muriendo por la sequía en la laguna de Bachimeto y no hicieron nada por estas especies.

¿Dónde están? Cuatro menores de edad desaparecieron la semana pasada. Los cuatro son amigos y viven en colonias populares, desaparecieron a pocas horas de diferencia. Aunque en el estado mucho se habla del interés superior de los menores de edad, no se mira que las autoridades ni los organismos dedicados a la protección de los menores anden realizando o exigiendo que se haga una búsqueda intensiva. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tampoco se ha pronunciado en este caso. Es inconcebible que en el estado puedan desaparecer los menores con tanta facilidad, y que la Fiscalía General del Estado solo se limite a compartir la ficha de la Alerta Ámber en dos grupos de prensa, pero no alerte a las autoridades municipales de los municipios de que hay menores desaparecidos. El responsable de la Alerta Ámber es otro funcionario que, como el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, se encuentra “desaparecido”. No se ha preocupado ni siquiera por aclarar por qué los jóvenes están desapareciendo, cuántos han localizado con vida y cuántos fallecidos y si hay algo de qué preocuparse, de quién se tiene que cuidar a los menores. Por su parte, las autoridades del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Sipinna Municipal, no andan exigiendo a las autoridades que localicen a estos menores de edad. Ya es hora de que todos los organismos y dependencias defensoras de los niños y niñas, así como de las familias, alcen la voz o que digan que este tipo de problemas las rebasan y no estén pasando de Gobierno en Gobierno como elefantes blancos. En este año, son más de 10 los menores de edad que no han podido ser localizados, las preguntas de dónde están y cómo están matan poco a poco a sus familias. Autoridades, ya es hora de ponerse las pilas; si no, renuncien.

