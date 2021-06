Lucha entre poderes. El tema de las pensiones de las viudas de policías mantendrá ocupados por un tiempo a los legisladores de Morena y a la administración de Quirino Ordaz Coppel, un tema tan sensible como el brindar una pensión a las familias de los policías, o bien si ya las tienen, mejorárselas, eso no debería ser tema de confrontación entre poderes, sino de acuerdos. Por humanidad, el gobierno estatal no debería permitir que decenas de familias de quienes prestaron su servicio en beneficio de los sinaloenses queden en el desamparo. Ayer, en el Congreso del Estado se instaló una mesa técnica con representantes del Gobierno del Estado y municipios para buscar un acuerdo que permita concretar en breve las reformas aprobadas a la Ley de Seguridad Pública. Ojalá que todos los involucrados pongan de su parte para que las familias de policías tengan una mejor vida. Por una parte, los gobiernos municipales y el estatal se quejan de que casi nadie quiere ser policía y cómo van a querer, al saber que si llegan a fallecer sus familias quedarán en el desamparo. El diputado por Morena, Pedro Lobo Villegas, dijo que las viudas y los policías le deberían hacer las manifestaciones al gobernador y no al Congreso, en esto el legislador se equivoca también se le pueden hacer protestas a ellos por estar haciendo reformas y leyes que los gobernadores en turno van a vetar. Por el bien de las familias de los policías fallecidos se espera que pronto se llegue a un acuerdo.

Agradecimiento. Un merecido reconocimiento para todas esas personas que hacen posible que en Sinaloa se lleve a cabo la vacunación contra el covid-19. Son muchos los hombres y mujeres que atienden con amabilidad y respeto desde que una persona llega a vacunarse hasta que se va. En los módulos de vacunación puede verse cómo esas personas apoyan desde cómo llenar el expediente hasta dar las indicaciones de los cuidados que se deben tomar después de ser vacunados. Están al pendiente de si alguien se siente mal. Ellos ponen en riesgo su salud con el fin de brindar apoyo a los sinaloenses, a todos ellos muchas gracias.

Cálido encuentro. Contrario a lo que muchos sinaloenses creían, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el gobernador electo Rubén Rocha Moya sostuvieron un cordial encuentro, digno ejemplo de decir las campañas ya pasaron, ahora a trabajar. Había quienes estaban seguros de que Ordaz Coppel tendría un trato ríspido con su exasesor luego de que este le sacara varios trapitos al sol y denunciara que había orquestado una campaña negra en su contra, pero al parecer todo eso ya quedó en el pasado, por lo menos en las apariencias y en público así es. “El día de hoy sostuvimos una reunión muy cordial con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, en donde acordamos el establecimiento de una agenda de trabajo para la transición de Gobierno”, se lee en Facebook en la cuenta oficial de Ordaz Coppel. Será muy interesante saber quién formará parte de este equipo de transición por parte de Rubén Rocha Moya, porque casi siempre quienes lo conforman se quedan a trabajar en el gabinete. Bien por el mensaje que mandan estos políticos, ejemplo para muchos de sus seguidores que siguen confrontados en redes sociales.

Estancados. Pasan los días y ni el gobierno estatal ni la Secretaría de Educación Pública estatal avanzan en el tema de mejoras de las escuelas que han sido dañadas o saqueadas. Si quieren que para el próximo ciclo escolar los estudiantes regresen a las clases presenciales es hora de que se pongan a trabajar desde ya en la instalación de lavamanos, arreglos de baño, etc. En algunos planteles ni si quiera los conserjes van y están en total abandono. Tampoco se ha dicho de dónde va a salir el dinero para la operación de los planteles con la nueva normalidad, ya que se necesitarán mucho sanitizante, jabón y material de limpieza. Al momento, en muchas escuelas, las autoridades no han tenido acercamiento con los padres para explicar cómo se trabajará el próximo ciclo escolar.

