Hacen caso omiso a la campaña. Un día después de que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunciara que se realizarían algunas medidas para que los conductores y usuarios del transporte público usaran cubrebocas, no se tuvo éxito. Muchos conductores continuaron sin usar esta medida de protección y en las redes sociales algunos choferes reclaman al primer edil de Culiacán por qué durante las campañas se permitieron aglomeraciones y que muchos asistentes a eventos políticos no usaran cubrebocas; reprochan que los semáforos municipales se manejen a conveniencia de la política. El detalle del transporte urbano es que será muy difícil que el Ayuntamiento pueda obligar a los conductores y usuarios a usar el cubrebocas, porque algunos se lo ponen solo cuando van a llegar al centro y cuando andan por las colonias se lo quitan. Los choferes no están dispuestos a no subir a los pasajeros sin cubrebocas, porque luego le hablan a Transportes y terminan sancionados, o bien, agredidos. Esta campaña que anunció el alcalde ya fracasó la vez pasada. Independientemente de las campañas políticas, para muchos ciudadanos que sí se cuidan es muy molesto subirse a los transportes públicos y ver que van hasta 10 pasajeros y el chofer sin cubrebocas. Falta concientización en muchos ciudadanos sobre el cuidarse, no porque una autoridad se lo esté pidiendo, sino por su propia salud y para cuidar la de terceros.

Pura simulación. La denuncia que hizo en el Congreso el diputado José Antonio Crespo López ya se ha venido haciendo desde años atrás. Muchos jornaleros son llevados a los campos en camiones en muy malas condiciones y algunos con las ventanas selladas, lo cual es un gran riesgo. En este tema la Secretaría de Vialidad y Transportes solo ha simulado actuar, porque en realidad nunca ha combatido el tema a fondo. Toda la chatarra de los camiones urbanos de las ciudades es usada para trasladar a la gente a los campos. También se ha denunciado que la CTM tiene como sindicalizados a los trabajadores del campo, les descuentan un tanto por semana, pero cuando necesitan algo nunca da la cara por ellos. Antes de Crespo López, otros diputados han alzado la voz pero solo en el Congreso, y eso en nada les ayuda a los trabajadores del campo a cambiar la forma en la que son trasladados. Si en verdad desea ayudar entonces que legisle en el tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Faltan más programas. Mucho se habla de los apoyos a los adultos mayores, pero en realidad hacen falta muchos más. En los últimos meses se ha visto un incremento de personas de la tercera edad vagando por las calles, viviendo bajo árboles o en medio de camellones sin que ninguna autoridad se acerque a apoyarlos; a diario miles de ojos los ven pero pareciera que son invisibles. A algunos los llevan al hogar Buen Samaritano, pero este lugar no es apto para ellos, mucho menos para los que están muy enfermos, porque allí sobreviven de la caridad y no cuentan con apoyos gubernamentales. En Sinaloa se requiere que haya centros a donde lleven a estos adultos mayores, en donde puedan realmente pasar de forma digna sus últimos días y no encontrar la muerte en las calles. También es necesario que se coordinen todas las autoridades porque estos adultos mayores no pueden acceder a los apoyos gubernamentales por no contar con actas de nacimiento, o bien, no recordar de dónde son. Hay mucho trabajo para el DIF Sinaloa en lo que tiene que ver con adultos mayores en calidad de indigencia.

Exigen sus prestaciones. Por más manifestaciones que hacen los maestros jubilados, el Gobierno del Estado no les responde en el pago de algunas de sus prestaciones. Ayer los inconformes taparon los accesos al Palacio de Gobierno y en el estacionamiento con la finalidad de que sean resueltas sus demandas, pero al parecer el gobernador y sus funcionarios ya son inmunes a las manifestaciones. Ya son muchos años de lucha de los maestros integrantes del movimiento Somos más que 53, y no han tenido respuesta. Mientras ellos tapaban las puertas del Palacio, el gobernador Quirino Ordaz Coppel cumplía agenda en otro municipio.

Síguenos en