Ya se veía venir. Voces críticas y hasta los mismos diputados del PRI dijeron que las reformas a la Ley de Seguridad Pública , entre ellas que se les otorgue mejores pensiones a las viudas de los policías, fueron aprobadas por los diputados de Morena aún a sabiendas de que se le iban a dar reversa del Gobierno estatal por falta de presupuesto, pero la aprobaron porque al fin y al cabo ellos quedarían bien con los grupos y atraerían votos y le dejarían el problema al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ante esto, el mandatario estatal repitió ayer que los legisladores hicieron “al vapor”, sin consultar a los municipios ni al Gobierno del Estado y que fue por el tema electoral. Explicó que el tema de finanzas es un tema de presupuesto y que los municipios que no tienen el dinero no van a poder responder. Por lo que de nada sirve publicar una ley que no se va a cumplir. Mientras los legisladores y el gobernador siguen confrontados con este tema, en las mesas de muchas familias de viudas de policías la comida escasea. Ya es hora de que este tema deje de estarse politizando y se tome una decisión que beneficie a las decenas de familias que están a la espera de que les otorgue una pensión o que esta sea digna.

Grilla en el sindicato. Empezó la grilla al interior del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán por recuperar el poder. Ayer, una manta en la que se pide la destitución del líder del Stasac, Julio Duarte Apán, apareció colgada en un edificio frente al Ayuntamiento. Hay quienes aseguran que quien mece la cuna en este caso es el exdirigente David Alarid, pero esto él no lo ha declarado. El sindicato está muy divido porque hay muchos trabajadores que están inconformes porque Julio no les ha conseguido las prestaciones que en años anteriores, pero hay otros que lo apoyan argumentando que quien le ha puesto muchas piedras en el camino ha sido el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. A como va la situación, en los próximos días la grilla en este sindicato se va a poner fuerte, y más cuando se acerque la fecha para la elección de un nuevo dirigente.

Siguen en la lucha por los descuentos. Aunque el tema de la cuota liga ya se ha subido a tribuna en el Congreso en esta legislatura y el tema ha terminado en acaloradas discusiones entre los diputados, todavía los productores siguen protestando para que no se les cobren. Los integrantes de la coordinadora estatal de Morena Agropecuaria ya alzaron la voz y y piden que ya no se les cobre esta cuota, la cual, aseguran, suma una cifra de 100 millones de pesos anuales y que son entregados a la CNC, organización que pertenece al PRI. En años anteriores, lo que señalaban algunos líderes de la CNC era que con la cuota liga se defendía a los productores, aunque en los últimos años no han defendido mucho; muestra de ello es que el Gobierno federal les quitó la mayoría de los beneficios a los productores; y el dirigente, Faustino Hernández, diputado local y excandidato a la alcaldía de Culiacán, ha estado muy tranquilo.

Un calvario para que les regresen las cosas. Existe mucha burocracia en la Fiscalía General del Estado para que regresen a los familiares las pertenencias de las víctimas del delito. Entre lo que más se batalla para que se devuelvan son los teléfonos celulares, lo cual es muy preciado para quienes sufrieron la perdida porque allí pueden encontrar fotografías e información personal de sus seres queridos. Tras perder a un familiares en un asesinato los familiares, han tenido que estar dando vuelta tras vuelta para pedir que les regresen las pertenencias, ya sean vehículos, motocicletas u otros objetos personales que llevaban han denunciado varias personas. Hay quienes expresaron haber sentido rabia e impotencia al ver que pasa el tiempo y las investigaciones no avanzan, pero siguen sin las pertenencias. Familiares de víctimas han denunciado que, pese al dolor que sienten por andar recuperando las pertenencias, no pueden ni vivir de forma adecuada el duelo. Ante esto, se hace un llamado al fiscal, Juan José Ríos Estavillo, que se haga algo en este tema y que a las familias de las víctimas no se les haga más difícil el recuperar los que les pertenece.

