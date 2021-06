Y la autonomía. A tribuna del Congreso, el diputado de Morena Horacio Lora llevó el caso de la destitución del secretario de Asuntos Universitarios, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. Lo que al diputado se le olvidó es que el Stase es autónomo y el problema interno de los trabajadores se debe resolver ante las instancias correspondientes, pero no en el Congreso. Sería cuento de nunca acabar se si llevara cada caso de los trabajadores despedidos o puesto a disposición en los sindicatos, y los diputados no tendrían tiempo para otros temas. No se quiere decir que está mal defender a un trabajador, pero en este caso todo indica que se trata más de una cuestión política y de pertenecer el trabajador y la líder sindical a diversas fuerzas políticas. Las campañas electorales ya pasaron, ahora lo que sigue es trabajar; y los temas que son en otras instancias, hay que resolverlas en las mismas.

Empleitados. Legisladores de Morena y el PRI se enfrentan en el Congreso por las diputaciones plurinominales. La diputada Francisca Abelló se pronuncia a favor de que se reduzca el número de diputados y senadores plurinominales, mientras que el priista Sergio Jacobo Gutiérrez considera que esto no es bueno para el pueblo, porque el sistema mayoritario al que quiere regresar Morena es un modelo excluyente, que genera la sobrerrepresentación de los partidos ganadores y se excluye a los minoritarios. El tema de las plurinominales causa confusión en la gente porque son diputados y senadores por lo cuales no se votó, y hay muchos políticos que han vivido por décadas del erario público gracias a las diputaciones “pluris”, que se ven como un premio para las personas con influencias políticas, con poder y ahora con Morena gracias a la tómbola. Los diputados “pluris” no realizan campañas, y en partidos como el PRI y el PAN siempre repiten los mismos, es el reclamo de muchos sinaloenses. Este tema va para largo, porque en las plurinominales hay muchos intereses por parte de los partidos.

Sin respuesta. Ayer se cumplió un año en el cual las familias de Bagrecitos, sindicatura de Tepuche, vivieron una de sus peores pesadillas: fueron asesinados siete de los suyos en una balacera que duró varias horas. Como si no hubiera sido suficiente con el derramamiento de sangre, se vieron obligados a dejar su tierra. Un año ha pasado, y las autoridades municipales, estatales y federales han sido incapaces de garantizarles el regreso, mucho menos les han brindado apoyos para que tengan mejor vida en la ciudad, simplemente los han dejado solos. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, sigue negando que haya violencia o grupos armados en Tepuche, al igual que negó que hubiera balacera y muertos hace un año, mientras él decía que no le habían reportado nada los cuerpos de las personas ejecutadas, se echaban a perder entre las casas y parcelas. De los desplazados de Bagrecitos ya nadie habla, son invisibles para los Gobiernos estatal, municipal y hasta para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para ellos es como si el problema no hubiera existido. Ahora, la única esperanza para estas familias es ver si el nuevo Gobierno sí les presta atención. Ojalá que así sea.

Sin quitarle el sueño. De acuerdo a sindicalizados del STASAC que apoyan a Julio Duarte Apan, la grilla que trae un grupo pequeño de trabajadores no le quita el sueño al líder sindical, quien se ha dedicado a trabajar a realizar reuniones con los diferentes departamentos, en vez de andar perdiendo el tiempo en dimes y diretes. Algunos sindicalizados aseguran que lo que desean es estar unidos. Tras la pandemia y dificultades que han tenido con algunas de sus prestaciones, no están para pleitos; por lo que las descalificaciones entre ellos, en vez de abonar, restan. Falta mucho para el cambio de líder, por lo que no se deben de desgastar desde ahorita en campañas sucias. Quien en un futuro aspire a ser líder, debe hacerlo presentando un trabajo limpio de resultados y no de chismes de lavadero.

