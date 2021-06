Llamado a Rocha Moya. A no dejar a los actuales mandos policiacos en sus cargos, llama el abogado Daniel Cebreros Ordóñez, presidente de la Asociación Política de Abogados al gobernador electo Rubén Rocha Moya. Pone en la mesa un tema que durante mucho tiempo se ha tratado, pero en el cual no se ha avanzado y lo cual es la certificación de los policías. Independientemente de la capacitación de los agentes, al llegar militares a ocupar las direcciones de las corporaciones se tenían muchas expectativas, pero no se han dado en seguridad los resultados esperados. Siguen registrándose una gran cantidad de robos de unidades motrices, de comercios y las cifras de las privaciones ilegales de la libertad están más altas que nunca y no hay trabajo preventivo enfocado a que estos delitos no ocurran. Ciudadanos han denunciado que sus seres queridos desaparecieron tras haber sido arrestados por agentes de ambas corporaciones, sin embargo, ni Castañeda Camarillo, ni Óscar Guinto Marmolejo han hecho nada para esclarecer estas denuncias. Por esto y más, tanto abogados como ciudadanos consideran que han quedado mucho a deber.

De defensor a defensor. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido en un elefante blando acusó Luis Rosales Zagal. El luchador social dice públicamente lo que muchos ciudadanos piensan, ya que no se sienten representados por los defensores que laboran en este organismo autónomo. Rosales Zagal cuestiona cuáles son y de qué se tratan las cientos de quejas que José Carlos Álvarez Ortega presumió a los diputados que se lograron resolver, cuando no se han realizado pronunciamientos enérgicos por parte de la CEDH, en casos fuertes y en donde se violentan los derechos humanos. Uno de los últimos casos fue el abandono de restos óseos en el Servicio Médico Forense, donde hubo una manifestación por parte de grupos de rastreadores y no acudió ningún representante de la CEDH.

El mareo del poder. Siguen los insultos y las descalificaciones por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro hacia grupos de ciudadanos, así como también hacia los diputados. A diferencia de meses atrás, su forma de expresarse hacia los demás ya empieza a molestar a ciudadanos que incluso lo apoyaron en su reelección. El que dijera que “no hay perros sin dueño y que todos tienen dueño” y que el problema que tienen con los policías se va a solucionar al estar hablando de este, creó mucha molestia entre los agentes jubilados y muchos activos. Se sintieron agraviados que al hablar de ellos se refiriera como perros es algo que no piensan tolerar. También el alcalde ha mostrado una actitud insensible contra las viudas de los policías y asegura que nada puede hacer si ellas quieren ponerse en huelga de hambre. El alcalde ya debe de cambiar esa forma de querer ser franco para causar jiribilla o bien tratar de ridiculizar a quienes no piensan como él, porque su imagen de seguir así se va a ir desgastando. Hay quienes esperaban que con esta segunda oportunidad de gobernar Culiacán el alcalde sería más humilde, pero hay quienes piensan que se mareó más.

Sin temor. Hay conductores del transporte urbano de Culiacán que han hecho “oídos sordos” a la advertencia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro de que les quitarán el camión si no usan cubrebocas. Algunos conductores al parecer se sienten inmunes y no usan ninguna medida de protección, no llevan ni cubrebocas, ni gel antibacterial. La excusa de algunos es que hace mucho calor y que no podrían usar el cubrebocas durante toda la jornada laboral. Mientras ellos hacen caso omiso no se mira el operativo por parte del municipio ni de Vialidad y Transportes para constatar que todos los choferes y pasajeros usen esta medida preventiva. Está muy bien que el uso de cubrebocas en los camiones sea obligatorio porque a diario se pueden ver en las horas pico hasta 10 pasajeros en una unidad sin cubrebocas y no se protegen ellos ni protegen a los demás.

